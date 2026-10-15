A ação vem mais de uma semana após o desabamento de parte da estrutura do Hospital Materno-Infantil (HMI)

publicado em 15/10/2026

Nos documentos, que são assinados por todos os 15 vereadores da casa, são citados dois parlamentares reeleitos Foto: A Cidade

Da redaçãoOs vereadores de Votuporanga protocolaram duas indicações na Câmara Municipal pedindo a dois deputados, um estadual e um federal, para que sejam disponibilizados mais recursos para o Hospital Materno-Infantil (HMI). A ação vem mais de uma semana após o desabamento da estrutura.Nos documentos, que são assinados por todos os 15 vereadores da casa, eles citam o deputado estadual reeleito Itamar Borges (MDB) e o deputado federal reeleito Luiz Carlos Motta (PL). O pedido é para que eles intercedam junto aos governos estadual e federal, respectivamente, seja por meio de emendas parlamentares ou de outros tipos de financiamento.Segundo os edis, o objetivo é a “viabilização de recursos financeiros e apoio institucional para a recuperação e reestruturação do Hospital Materno-Infantil de Votuporanga, após o desabamento de parte da estrutura da obra, ocorrido em 4 de outubro de 2026, haja vista que o episódio, ocasionou danos materiais e atingiu uma área da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.”Também é afirmado que a conclusão da obra representará o fortalecimento da rede de assistência à saúde de Votuporanga e dos municípios vizinhos, com potencial para ampliar a capacidade de atendimento especializado e proporcionar melhores condições de assistência às mães e às crianças da região.A Santa Casa de Votuporanga foi perguntada sobre quem iria ser o responsável pelo pagamento dos danos causados com a queda da estrutura do HMI. Em resposta à reportagem, o hospital afirmou que “desde o primeiro momento a empresa responsável pela execução das obras do Hospital Materno-Infantil (HMI) assumiu integralmente a responsabilidade pela reparação dos danos causados no acidente.”Porém, a entidade não rejeitaria qualquer destinação de recursos a ela. “A respeito das movimentações para a captação de emendas parlamentares, a Santa Casa esclarece que, embora não tenha sido consultada previamente, recebe com gratidão qualquer iniciativa em prol do Hospital. A Instituição ressalta que tais recursos são sempre muito bem-vindos para apoiar a conclusão desse projeto em prol da saúde de Votuporanga e região.”A ventania que foi registrada no dia 4 de outubro derrubou parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga. O local passa por obras para a implantação da nova unidade hospitalar.A reportagem do jornal A Cidade apurou que seis pilastras que já haviam sido instaladas foram danificadas. Cada uma delas tem 36 metros de comprimento, sendo 12 metros que ficam abaixo da superfície e 24 metros acima.O novo Hospital Materno-Infantil terá cerca de 8 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em quatro pavimentos, com capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura voltada ao atendimento intensivo infantil e que será inédita na região.A previsão inicial é de que o hospital seja inaugurado em abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa de Votuporanga.