Marcos Viola será o treinador do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 2027 que começa em janeiro

publicado em 15/10/2026

Marcello Stringari confirmou as informações em entrevista para a rádio Cidade FM Foto: A Cidade

Fabio FerreiraA torcida da Votuporanguense finalmente pode comemorar. Após meses de incerteza sobre o futuro do clube, está confirmada a participação do Clube Atlético Votuporanguense (CAV) no Campeonato Paulista da Série A2 de 2027. A notícia foi anunciada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, durante entrevista ao programa Bola em Jogo, da Rádio Cidade FM. Além da continuidade do futebol profissional, Stringari confirmou o retorno do técnico Viola, que já está em Votuporanga trabalhando na montagem do elenco para a próxima temporada.O anúncio encerra um período de apreensão entre os torcedores. Em junho deste ano, após a frustrante eliminação na fase decisiva da Série A2, quando um empate sem gols diante do Juventus impediu o acesso à elite do futebol paulista, os dirigentes anunciaram a possibilidade de encerrar as atividades profissionais a partir de 2027. Na ocasião, o clube foi colocado à disposição de novos investidores, diante dos elevados custos para manter uma equipe competitiva. Sem propostas consideradas satisfatórias, os atuais responsáveis decidiram permanecer à frente do projeto.Durante a entrevista, Stringari confirmou que a Votuporanguense continuará sendo administrada pelos empresários Roberto Beleza, ligado ao Grupo Converd, e Helton Borges, da HSA. Segundo ele, houve conversas com possíveis interessados na aquisição do clube ou na entrada de novos parceiros, mas nenhuma negociação avançou. “As propostas não foram convincentes, as que vieram, e teoricamente poucas propostas concretas. E eles vão tocar o futebol como sempre tocaram, na melhor maneira possível, assumindo todos os compromissos e com o pé no chão como sempre foi”, afirmou.A primeira medida concreta para a temporada de 2027 foi o retorno do técnico Marcus Viola, que havia deixado o clube após o encerramento de seu contrato. O treinador já se reuniu com integrantes da direção do CAV, na Arena Plínio Marin, para acertar os detalhes da contratação e iniciar o planejamento. Viola trabalhará inicialmente ao lado do auxiliar Rafael, enquanto os demais integrantes da comissão técnica serão definidos posteriormente. A previsão é que a apresentação do novo elenco aconteça no dia 23 de novembro.Sobre a formação do time, Stringari revelou que a diretoria já iniciou contatos com atletas que defenderam a Votuporanguense na última temporada e também analisa novos nomes. Viola acompanhou jogadores que disputaram a Copa Paulista, a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro. O secretário confirmou ainda que o zagueiro Amorim e o atacante Hugo possuem contratos com o clube. O objetivo é formar um elenco competitivo, priorizando jogadores comprometidos com a camisa alvinegra e com a torcida.O orçamento, entretanto, deverá ser mais enxuto. Stringari admitiu que o investimento na próxima temporada provavelmente será inferior ao realizado em 2026, mas demonstrou confiança no trabalho da comissão técnica. “O primeiro objetivo é se manter, o segundo classificar e o terceiro o acesso, e a gente vai em busca”, declarou. Ele também destacou que o clube buscará atletas aguerridos, evitando contratações baseadas apenas em salários elevados ou no histórico dos jogadores.Outro assunto abordado foi a participação da Votuporanguense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo Stringari, as tratativas estão avançadas e Votuporanga deverá sediar partidas da competição. A participação, porém, ainda depende de definições. Caso seja confirmada, a equipe deverá ser comandada pelo treinador conhecido como Capitão, que foi responsável pelo Sub-17. O secretário também comentou a situação do gramado da Arena Plínio Marin, reconhecendo a necessidade de recuperação do campo para receber as competições de 2027.Apesar da decisão de continuar, Stringari ressaltou que a manutenção do futebol profissional ainda depende de uma estrutura financeira sustentável. Ele afirmou que novos investidores serão bem-vindos para somar esforços, embora a negociação de venda do clube não esteja mais nos planos imediatos para a próxima temporada. O secretário também acredita que poderá haver uma mobilização de empresários locais, com apoio do prefeito Jorge Seba, para fortalecer o projeto.Depois de meses de dúvidas, a Votuporanguense começa a escrever um novo capítulo de sua história. Com os atuais investidores mantidos, Viola novamente no comando técnico e a montagem do elenco em andamento, o clube inicia o planejamento para 2027 com a missão de recuperar a confiança da torcida e voltar a lutar pelo tão sonhado acesso à Série A1 do Campeonato Paulista.