Evento reúne cerca de 8 mil pessoas, entre atletas e comissões técnicas, e segue até domingo (18) em Votuporanga

publicado em 15/10/2026

Os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” reúnem atletas de diversas modalidades esportivas, representando municípios paulistas em disputas ao longo da programação Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA realização da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” em Votuporanga deve movimentar cerca de R$ 3 milhões na cidade e região. A estimativa foi apresentada pela secretária de Esportes do Estado de São Paulo, Claudia Carletto, que destacou a participação de delegações de aproximadamente 150 municípios na competição.As delegações começaram a chegar a Votuporanga no dia 8 de outubro, enquanto as disputas tiveram início no dia 10. A cerimônia oficial de abertura foi realizada na noite de segunda-feira (12), reunindo representantes do esporte e autoridades. A programação segue até domingo (18).O evento reúne cerca de 8 mil pessoas, entre atletas e integrantes das comissões técnicas, que permanecem na cidade durante o período das competições. A presença dos participantes deve gerar movimentação econômica em Votuporanga e nos municípios da região, especialmente nos setores de hospedagem, alimentação, transporte e comércio.Durante a realização dos Jogos Abertos, Claudia Carletto agradeceu à administração municipal pela recepção das delegações e pela organização do evento, além de destacar o apoio do Governo do Estado de São Paulo ao esporte. “Meu agradecimento ao prefeito Jorge Seba e ao secretário de Esportes, Marcello Stringari, pela recepção e por acolher esse grande evento em Votuporanga. Agradeço também ao Governo de São Paulo e ao nosso governador Tarcísio pelo compromisso e pelo trabalho em prol do esporte, que transforma vidas e abre caminhos para tantas pessoas. Que sejam dias de muita competição, respeito, superação e grandes conquistas! Vamos juntos celebrar a força do esporte paulista!”.Os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni” reúnem atletas de diversas modalidades esportivas, representando municípios paulistas em disputas ao longo da programação. A competição permanece em andamento em Votuporanga até o próximo domingo, dia 18, quando será encerrada a 88ª edição do evento.