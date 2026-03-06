Procedimento minimamente invasivo pode interromper o ciclo de dor crônica e devolver mobilidade a pacientes que já esgotaram remédios e fisioterapia

publicado em 11/03/2026

A dor começa na lombar, depois desce para a perna, depois passa a semanas inteiras sem melhorar. Analgésicos, anti-inflamatórios, fisioterapia. Nada. É uma história que boa parte dos adultos brasileiros conhece de perto.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, conduzida pelo IBGE, mais de 21% dos adultos brasileiros relataram algum problema crônico de coluna, incluindo lombalgia, ciática e hérnia de disco.

A Organização Mundial da Saúde projeta que, até 2050, mais de 843 milhões de pessoas no mundo serão afetadas por dor lombar, número que representa crescimento expressivo sobre os 619 milhões registrados em 2020.

Para quem já percorreu o caminho das abordagens conservadoras sem alívio suficiente, existe uma opção que fica entre o tratamento clínico convencional e a sala de cirurgia: a infiltração na coluna lombar.

O procedimento, também chamado de bloqueio anestésico, tem sido utilizado por especialistas em coluna para interromper o ciclo de dor e devolver mobilidade a pacientes com hérnia de disco, estenose do canal vertebral, artrose das facetas e ciática persistente.

Não é uma novidade, mas ainda é pouco compreendida por pacientes e, em alguns casos, subutilizada. Entender quando ela está indicada, como funciona e o que esperar do resultado pode fazer diferença na decisão de quem lida com dor lombar há meses.



O que é a infiltração na coluna e como ela age

A infiltração na coluna consiste na aplicação de medicamentos, geralmente uma combinação de corticosteroide e anestésico local, diretamente em pontos específicos da coluna vertebral.

O procedimento é guiado por imagem, como fluoroscopia ou tomografia computadorizada, o que garante precisão na aplicação e reduz riscos.

O anestésico local age de forma imediata, bloqueando a transmissão do sinal de dor, enquanto o corticosteroide tem efeito anti-inflamatório que se estende por dias ou semanas.

Juntos, os dois medicamentos interrompem o ciclo de inflamação e dor crônica, permitindo que o paciente inicie ou retome a fisioterapia com mais condições de aproveitamento.

A técnica pode ser aplicada em diferentes pontos da coluna lombar, dependendo da causa e da localização da dor: no espaço epidural, nos forames neurais, nas articulações facetárias ou na articulação sacroilíaca.

Cada abordagem responde a um tipo específico de condição e é definida pelo especialista após avaliação clínica e análise de exames de imagem.



Quando o médico indica a infiltração

"A principal indicação é a dor persistente que não respondeu a tratamentos conservadores, como medicação oral, repouso e fisioterapia. Isso não significa que qualquer dor lombar justifica o procedimento. A infiltração é indicada para casos em que há compressão nervosa documentada ou inflamação identificada como causa principal dos sintomas", pontua Dr. Aurélio Arantes, médico reconhecido por tratar coluna em Goiânia.

Entre as condições que mais frequentemente levam à indicação estão a hérnia de disco lombar com dor ciática persistente, a estenose do canal vertebral, que limita progressivamente a capacidade de caminhar, a artrose das articulações facetárias e a sacroileíte.

Quando os exames de imagem identificam a origem da dor, mas a resposta ao tratamento clínico inicial é insuficiente, o especialista pode considerar o bloqueio como próximo passo.

Há também situações em que a infiltração tem papel diagnóstico: quando há mais de uma alteração na coluna e não está claro qual delas é a causadora dos sintomas, o bloqueio pode ser feito como teste terapêutico. Se o alívio for significativo na área infiltrada, o diagnóstico ganha mais precisão.



O que acontece quando a dor lombar é ignorada por tempo demais

A lombalgia crônica não tratada adequadamente não é apenas um problema de qualidade de vida. É a principal causa de afastamento do trabalho no mundo, segundo a OMS. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde registrou que 17% dos adultos com problema crônico de coluna relataram limitações intensas ou muito intensas nas atividades cotidianas por causa da dor.

Quando o paciente adia a busca por tratamento especializado, o processo inflamatório se cronifica, os músculos estabilizadores da coluna enfraquecem por desuso e o quadro tende a se agravar.

O que começou como uma dor lombar tratável pode evoluir para comprometimento neurológico, com formigamento, dormência ou fraqueza nos membros inferiores, e, em alguns casos, para situações que só encontram solução com cirurgia.

É esse cenário que especialistas em coluna vertebral buscam evitar com o diagnóstico precoce e com a escolha adequada do tratamento em cada fase do problema. A infiltração, quando bem indicada, pode ser a intervenção que impede esse agravamento.



Como funciona o procedimento na prática

O paciente que busca uma avaliação para infiltração na coluna lombar passa por consulta com o especialista em coluna antes de qualquer procedimento. O médico analisa o histórico clínico, os exames de imagem e os tratamentos já realizados para confirmar a indicação.

O procedimento em si costuma durar entre 20 e 40 minutos. O paciente permanece acordado ou sob sedação leve, dependendo do protocolo adotado pelo serviço. Após a infiltração, é comum que se recomende repouso nas primeiras 24 a 48 horas.

A maioria dos pacientes recebe alta no mesmo dia. O efeito do anestésico local pode ser sentido já nas primeiras horas. Os benefícios do corticosteroide, no entanto, se consolidam ao longo de dias.

O acompanhamento pós-procedimento é parte essencial do processo: o especialista avalia a resposta do paciente e decide se é necessário combinar a infiltração com fisioterapia, ajuste de medicação oral ou, nos casos em que não houve melhora suficiente, outras abordagens.



Infiltração não substitui o diagnóstico especializado

Procurar a infiltração sem antes passar por uma avaliação especializada é um erro relativamente comum. O procedimento pode ser eficaz para algumas condições e completamente inadequado para outras.

Estenose severa com comprometimento neurológico progressivo, instabilidade vertebral ou quadros com indicação cirúrgica já definida não se beneficiam de bloqueio, e o atraso no tratamento correto pode piorar o prognóstico.

A avaliação com um especialista em coluna é o ponto de partida. Ela envolve exame físico, análise de ressonância magnética ou tomografia e a leitura do histórico do paciente.

Só com esse conjunto de informações é possível definir se a infiltração é a abordagem mais adequada, em que ponto exato da coluna deve ser realizada e com qual protocolo medicamentoso.

O que avaliar na escolha do especialista

Escolher bem o profissional faz diferença no resultado. Entre os especialistas em cirurgia de coluna, vale observar a formação específica em coluna vertebral, e não apenas ortopedia geral, o volume de procedimentos realizados e a vinculação a serviços de referência ou a sociedades como a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) ou a Sociedade Brasileira de Coluna (SBC).

O volume de procedimentos importa porque a infiltração guiada por imagem exige precisão técnica. Profissionais com maior experiência tendem a ter resultados mais consistentes e menor taxa de complicações, que já são baixas quando o procedimento é feito com indicação correta e técnica adequada.

A segunda opinião também é um recurso válido, especialmente quando há pressão para avançar rapidamente para cirurgia sem que as abordagens intermediárias tenham sido tentadas. Um especialista bem formado não descarta alternativas conservadoras quando elas ainda têm indicação.



Quando vale buscar avaliação especializada

A dor lombar que persiste por mais de 12 semanas, que não responde a medicação e fisioterapia ou que vem acompanhada de dor irradiada para a perna, formigamento ou fraqueza nos membros inferiores são sinais de que a avaliação com especialista em coluna não deve ser adiada.

Conforme os profissionais de saúde do COE, ortopedia especializada em Goiânia, não se trata de aceitar a dor crônica como algo inevitável, nem de partir diretamente para a cirurgia. O caminho entre os dois extremos inclui opções como a infiltração na coluna lombar, um procedimento minimamente invasivo, com recuperação rápida e que pode ser o ponto de virada para quem já perdeu qualidade de vida por causa de uma dor que parecia impossível de controlar.

Pacientes que compreendem esse espectro de tratamento chegam ao consultório com mais clareza sobre o que querem e com melhores condições de tomar decisões junto com o médico. E é nesse processo de decisão compartilhada que costuma residir o início do alívio.



