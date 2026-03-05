Revestimentos, iluminação, cores e escolha de acessórios definem a experiência de um espaço que os brasileiros passaram a tratar como prioridade dentro de casa

publicado em 10/03/2026

O mercado imobiliário brasileiro fechou 2025 com recordes em lançamentos e vendas, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Foram 453 mil unidades lançadas no acumulado do ano, crescimento de 10,6% em relação a 2024.

As vendas acompanharam o ritmo e ultrapassaram 400 mil unidades. Os números confirmam o que se observa nas cidades de porte médio do interior paulista: mais gente comprando imóvel, mais gente reformando, mais gente preocupada com o acabamento de cada cômodo.

Em Votuporanga, o cenário acompanha a tendência nacional. A cidade superou a marca de 100 mil habitantes em 2024, de acordo com estimativa do IBGE, e registrou a abertura de mais de 750 empresas no mesmo ano.

O comércio de materiais de construção, decoração e artigos para casa cresceu junto com a população. O banheiro, que durante décadas foi tratado como o ambiente mais esquecido da planta, entrou no radar de quem reforma ou constrói com mais atenção ao conforto e ao visual.

O reflexo aparece nos projetos. Arquitetos e designers de interiores que atendem o noroeste paulista relatam que a procura por banheiros com acabamento mais elaborado aumentou nos últimos anos.

A mudança não se restringe aos imóveis de alto padrão. Apartamentos compactos e casas populares também incorporaram elementos que antes pareciam exclusivos de revistas especializadas: nichos embutidos, revestimentos texturizados, iluminação planejada e acessórios com acabamento diferenciado.

O que define um banheiro funcional

Antes de pensar em decoração, o banheiro precisa funcionar bem. Isso significa ventilação adequada, impermeabilização correta, ponto elétrico seguro e escoamento eficiente da água. Em cidades com clima quente como Votuporanga, onde a temperatura ultrapassa os 35°C com frequência, a ventilação ganha peso extra. Banheiro abafado é banheiro com mofo, e mofo compromete revestimento, pintura e saúde.

A escolha do piso também depende do uso real. O porcelanato de grande formato, que ganhou espaço nos últimos anos, facilita a limpeza por ter menos rejuntes. Os acabamentos acetinados e foscos reduzem o risco de escorregões em áreas molhadas. Para quem tem crianças ou idosos em casa, o piso antiderrapante na área do box não é detalhe estético: é prevenção.

Outro ponto que costuma ser negligenciado é a altura dos pontos hidráulicos. A posição do chuveiro, do registro e da saída de água da torneira deve ser definida antes do revestimento, e não depois. Corrigir esses pontos com o azulejo já instalado sai caro e compromete o acabamento final. Planejar o banheiro começa pela parte que ninguém vê.

Cores e revestimentos que resistem ao tempo

A tendência de decoração para banheiros em 2026 aponta para o abandono da paleta exclusivamente branca. Tons terrosos como terracota, ocre e marrom argila entraram nos projetos como alternativa ao banheiro asséptico que dominou os anos anteriores. Essas cores trazem sensação de acolhimento e disfarçam melhor as marcas de uso em áreas úmidas, o que é vantagem prática além de estética.

Para quem prefere um visual mais neutro, os tons de cinza, bege e areia continuam seguros. A combinação de cores suaves com texturas naturais, como revestimentos que imitam pedra ou madeira, cria profundidade sem arriscar um resultado datado em poucos anos. O segredo está em usar a cor marcante em pontos específicos, como uma parede de destaque ou o piso do box, e manter o restante em tons mais sóbrios.

Os azulejos tridimensionais, que criam efeito de relevo na parede, ganharam popularidade por adicionar movimento visual ao ambiente sem depender de quadros ou prateleiras. Em banheiros pequenos, como os da maioria dos apartamentos lançados no interior paulista, o uso de revestimento 3D em uma única parede é suficiente para mudar a percepção do espaço inteiro.

Iluminação: o detalhe que muda tudo

A iluminação é o elemento que mais transforma um banheiro com menor custo relativo. Em muitas casas e apartamentos, o banheiro conta com um único ponto de luz no teto, posicionado no centro do cômodo. Essa configuração gera sombras no rosto ao usar o espelho, dificulta a maquiagem e deixa o ambiente com aparência fria.

A recomendação dos profissionais de iluminação é trabalhar com camadas. Uma luz geral no teto para a limpeza e a circulação. Arandelas ou perfis de LED nas laterais do espelho para o rosto. E, quando o espaço permite, luz indireta na parte inferior do gabinete ou no rodateto, criando uma sensação de amplitude e conforto.

A troca do tipo de lâmpada também faz diferença: a luz amarela (temperatura entre 2.700K e 3.000K) é mais acolhedora, enquanto a branca neutra (4.000K) é melhor para tarefas como barbear ou aplicar maquiagem.

Em Votuporanga, onde boa parte dos imóveis novos adota a planta com banheiro integrado à suíte, a iluminação do banheiro influencia diretamente o clima do quarto. Um banheiro com luz bem planejada funciona como extensão do ambiente de descanso, e não como um bloco de luz fluorescente que atrapalha quem já está na cama.

Metais e acabamentos que definem o estilo

Os acabamentos metálicos mudaram de patamar nos últimos anos. O cromado, que foi sinônimo de banheiro moderno por décadas, agora divide espaço com o preto fosco, o dourado escovado, o bronze e o latão envelhecido. A tendência para 2026 é combinar dois acabamentos diferentes no mesmo banheiro: torneira em latão com porta-toalhas em preto, por exemplo, ou chuveiro cromado com puxadores escuros.

Essa mistura controlada cria profundidade visual e dá personalidade ao ambiente. O resultado depende de equilíbrio: dois metais combinam, três podem poluir. O ideal é definir um acabamento predominante e usar o segundo como ponto de contraste. Marcas brasileiras já oferecem linhas completas em diferentes acabamentos, o que facilita a harmonização sem depender de importados.

O espelho também deixou de ser apenas funcional. Modelos com formato orgânico, bordas arredondadas e iluminação embutida substituem os tradicionais retangulares com moldura de alumínio. Em lavabos e banheiros sociais, o espelho virou peça de destaque. Mesmo em banheiros compactos, trocar o espelho antigo por um modelo diferente é uma das reformas mais baratas e com maior impacto visual.

Acessórios que completam o ambiente

A decoração de um banheiro não se resume a revestimento e metal. Os acessórios, aqueles itens que ficam à vista todos os dias, definem o acabamento final do ambiente. Saboneteiras, porta-escovas, tapetes, organizadores e, especialmente, as toalhas compõem a camada visível que o morador e o visitante percebem primeiro.

A escolha da toalha de banheiro interfere tanto na funcionalidade quanto na estética do cômodo. Cores, texturas e tamanhos das peças precisam dialogar com o restante da paleta do banheiro.

Uma toalha em tom terroso sobre uma bancada branca cria contraste. Um jogo em tom neutro dentro de um banheiro colorido equilibra o visual. O tecido e a gramatura influenciam a absorção e a durabilidade, mas a cor e o acabamento da barra definem se a peça vai parecer um acessório decorativo ou apenas um pano pendurado no gancho.

Plantas naturais também entraram nos projetos de banheiro. Espécies que se adaptam à umidade, como samambaias, jiboias e antúrios, funcionam bem em prateleiras, vasos de cerâmica ou suportes de parede.

Em Votuporanga, o clima quente e úmido do verão favorece a sobrevivência dessas espécies dentro do banheiro, desde que haja alguma entrada de luz natural. Para banheiros sem janela, as plantas artificiais de boa qualidade cumprem o papel decorativo sem exigir manutenção.

Banheiros pequenos: como ganhar espaço sem reformar

A maioria dos banheiros em apartamentos novos do interior paulista tem entre 2,5 m² e 4 m². Nessa metragem, cada centímetro conta. Algumas mudanças simples ampliam a sensação de espaço sem exigir obra pesada.

Gabinetes suspensos liberam o chão e facilitam a limpeza. Nichos embutidos na parede do box substituem as prateleiras avulsas que acumulam água e produto de limpeza. Espelhos maiores refletem luz e criam a ilusão de profundidade.

Portas de correr no box ocupam menos espaço que as de abrir. Cores claras nas paredes e no piso ampliam visualmente o ambiente, enquanto um revestimento mais escuro ou texturizado no piso do box delimita as áreas sem precisar de divisória.

Para quem aluga e não pode alterar revestimentos, a troca de acessórios já faz diferença. Um espelho novo, toalhas em cores coordenadas, um organizador de bancada e uma lixeira com design limpo transformam a aparência do banheiro em uma tarde, sem precisar de pedreiro.

O banheiro como investimento no imóvel

O banheiro é um dos cômodos que mais influenciam a percepção de valor de um imóvel. Corretores de Votuporanga e da região de São José do Rio Preto apontam que imóveis com banheiros bem acabados vendem mais rápido e por valores superiores aos da média. A lógica é simples: um banheiro bem cuidado sugere que o restante da casa também recebeu atenção.

O mercado imobiliário do Sudeste liderou os lançamentos em 2025, com crescimento de 15,1% em unidades novas, segundo a CBIC. Dentro desse volume, os empreendimentos que entregam banheiros com revestimento de qualidade, metais diferenciados e iluminação planejada se destacam na comercialização. Para quem reforma antes de vender, o banheiro é o cômodo com melhor relação entre investimento e retorno na hora da negociação.

A valorização dos imóveis residenciais acelerou nos últimos anos. Dados da ABECIP mostram que, em 2025, o índice de valorização dos imóveis residenciais atingiu 18,64% em 12 meses, bem acima dos custos de construção, que avançaram 5,94% no mesmo período. Isso significa que investir no acabamento do banheiro não é custo: é valorização de patrimônio.

Por onde começar

O primeiro passo para montar um banheiro bonito e funcional é observar o que já existe. Identificar o que incomoda no cômodo atual, seja a iluminação, o revestimento, os acessórios ou a sensação de aperto, ajuda a priorizar as mudanças com maior impacto.

Nem sempre é preciso trocar tudo. Em muitos casos, a combinação de um novo espelho, iluminação lateral, toalhas em cores pensadas e um ou dois vasos de planta já transforma a experiência diária.

Os fabricantes da Casa da Toalha , que trabalham com a produção de diversos tipos de toalhas de excelente qualidade, destacam que, as toalhas, inclusive, têm um papel maior do que muita gente imagina. Elas não servem apenas para o uso no banho, mas também ajudam a compor a estética do ambiente, trazer sensação de cuidado e reforçar a proposta visual do banheiro

Para reformas mais amplas, o planejamento antes da execução é o que separa um bom resultado de um retrabalho caro. Definir a paleta de cores, escolher revestimentos e metais antes de contratar o profissional evita compras por impulso e trocas no meio da obra.

Em Votuporanga, as lojas de materiais de construção e acabamento do centro comercial já trabalham com mostruários completos de porcelanatos, metais e acessórios, o que facilita a escolha presencial.