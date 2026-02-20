2º episódio da série: As três leis invisíveis que regem a vida e os negócios

publicado em 26/02/2026

Foto: Divulgação

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso segundo encontro da série “As três leis invisíveis que regem a vida e os negócios”. É sempre uma alegria fechar a semana aqui com você para que tenhamos consciência, clareza e direção do caminho a seguir.Na semana passada, falamos sobre a Lei do Pertencimento: o que pertence, pertence e não pode ser excluído. Ou seja, tudo fez parte da sua história, todas as pessoas que passaram pela sua vida e pela empresa também. Tudo nos trouxe até hoje.Hoje adentraremos a segunda lei invisível, que, quando desrespeitada, prende nossa vida. Essa segunda lei é a Lei da Ordem.“Quem veio antes é maior e dá; quem veio depois é menor e recebe.”Essa lei está presente em tudo. Tudo tem uma ordem.Vamos adentrar a ciência da Matemática: começamos nos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Ou seja, há uma ordem, uma regra.Observe a Natureza. A semente cai no solo, germina, a raiz se forma, a planta cresce e então os frutos aparecem. Há uma ordem.Veja no livro mais lido do mundo, a Bíblia. Se pegarmos Gênesis 1 e observarmos a criação do mundo, nos ensina isso. Deus criou o universo em ordem, passo a passo, dia a dia. Criava e comemorava, olhava para Sua criação e dizia: “Ficou muito bom.” Fica claro para nós que a ordem deve ser respeitada.Vou trazer um exemplo prático. Toda vez que você se acha mais inteligente que seus pais e quer palpitar na vida deles, um enrosco aparece. Por quê?Vamos pensar: seus pais lhe deram a vida, vieram antes de você. Imagine a vida como uma rodovia. Seus pais nasceram no quilômetro 12, e você nasceu no quilômetro 520. Quando você olha para trás, enxerga muito mais que eles. Porém, eles vieram antes, são "maiores” que você e devem ser respeitados.Imagine agora uma empresa. Uma empresa familiar traz um CEO do mercado que chega na empresa que já tem 40 anos. Ele vai para o cargo mais alto, mas quantas pessoas vieram antes dele?Hierarquicamente, ele está no topo. Porém, pela ordem, ele chegou por último. Para fazer a empresa ter resultado, é importante respeitar quem veio antes. Há duas ordens que se sobrepõem aqui.Toda vez que começamos um trabalho numa empresa, perguntamos tudo: quem teve a ideia, de onde ela veio. Porque temos que honrar a história e respeitar a ordem.Estudei muito John Wooden, treinador americano de basquete, um dos maiores da História. Em 1934, ele criou uma definição poderosa de sucesso: “Sucesso é a paz de espírito obtida através da satisfação em saber que você fez o melhor que foi capaz.” Ele também construiu a Pirâmide do Sucesso e tinha três regras de ouro. A primeira regra? Ordem. “Seja organizado desde as coisas simples até no seu modo de vestir, pensar e agir.”Não é por acaso que 2026 é o Ano da Ordem aqui na InspireAção. A ordem sustenta as escolhas, abre caminhos e nos direciona para chegarmos ao resultado com mais saúde e felicidade.Só com a casa em ordem, a mesa em ordem, o planejamento em ordem, a vida flui.Então reflita: existe algum lugar na sua vida em que você está desrespeitando a ordem? Toda vez que essa ordem é desrespeitada, algo sai do lugar. A maioria dos nossos problemas seria solucionada se observássemos essas leis.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Ligue o botão da percepção. Observe na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho os detalhes da ordem.Se você não respeita a ordem no seu núcleo familiar, você não vai respeitar no seu trabalho. Quem não honra quem veio antes e não ocupa seu lugar com humildade, a vida empaca.Lembre-se: esta é uma lei e ela age, você sabendo dela ou não.Espero que, a partir de hoje, seu botão da percepção em relação à ordem esteja ligado e você possa sentir quando está no caminho certo.Seguimos juntos, respeitando a ordem, ocupando nosso lugar de potência, porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +