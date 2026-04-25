Artigo de Roberta Zuculoto

publicado em 05/05/2026

O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, sempre foi um momento de reconhecer conquistas históricas e valorizar quem move a economia todos os dias. Mas, diante das transformações que estamos vivendo, essa data também se torna um convite à reflexão: afinal, o que significa trabalhar hoje?A verdade é que o mundo do trabalho mudou e continua mudando em um ritmo acelerado, se antes o caminho era previsível, estudar, conseguir um emprego e construir uma carreira estável, hoje ele é muito mais dinâmico. As novas gerações chegam ao mercado com outros valores, buscando propósito, flexibilidade e qualidade de vida. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de encontrar sentido no que se faz.Assim o profissional passa a ser o protagonista da sua jornada, ele deixa de esperar oportunidades e passa a criá-las. Nesse caminho, muitos optam, por empreender. Muitas pessoas decidem abrir o próprio negócio em busca de autonomia, renda e realização, utilizando suas habilidades e gerando renda.Um dos grandes facilitadores desse processo no Brasil é o Microempreendedor Individual (MEI). O modelo permite que milhares de brasileiros formalizem suas atividades com menos burocracia, tenham acesso a benefícios previdenciários e possam emitir nota fiscal, ampliando suas oportunidades de mercado.O MEI tem sido, para muitos, a porta de entrada para o empreendedorismo, mas tão importante quanto abrir um negócio é saber como mantê-lo e fazê-lo crescer. É nesse ponto que entra o papel do Sebrae, que está aqui para apoiá-lo ao longo dessa jornada, fornecendo orientação desde a formalização a gestão financeira, estratégias de vendas e posicionamento no mercado. Oferecendo capacitações, consultorias e conteúdo que ajudam a transformar uma ideia em um negócio sustentável.Ao mesmo tempo, a tecnologia avança e redesenha a forma de trabalhar. A inteligência artificial, por exemplo, já faz parte da rotina de empresas de todos os tamanhos, automatizando processos, apoiando decisões e ampliando a produtividade.Mas, em meio a tantas mudanças, um ponto permanece essencial, são as pessoas que fazem tudo acontecer e, por isso, habilidades como criatividade, comunicação, empatia e capacidade de adaptação se tornam cada vez mais valiosas. O futuro do trabalho não será definido apenas por cargos ou profissões, mas pela capacidade de aprender continuamente e se reinventar, de inovar, de fazer diferente e entregar valor.