Artigo de Cleide Semenzato

publicado em 30/07/2026

Cleide Maria Monari Semenzato Assistente Social Educacional – Secretaria Municipal de Educação de Cardoso/SP e Coordenadora do Comitê Municipal da Primeira Infância (Foto: Divulgação)

“Uma sociedade que cuida de suas crianças está, na verdade, cuidando do seu próprio futuro.” Vivemos em um tempo em que muito se fala sobre desenvolvimento, crescimento econômico e qualidade de vida. No entanto, existe um investimento que produz resultados muito mais profundos e duradouros do que qualquer obra física que é investir na Primeira Infância. Os primeiros anos de vida, da gestação aos seis anos de idade, representam o período mais importante para o desenvolvimento humano. É nessa fase que o cérebro estabelece milhões de conexões, que os vínculos afetivos são fortalecidos e que se constroem as bases da aprendizagem, da saúde, da convivência e da cidadania. É por isso que o município de Cardoso vem fortalecendo suas ações por meio do Comitê Municipal da Primeira Infância e da regulamentação do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI). Mais do que um documento, o Plano representa um compromisso coletivo com as nossas crianças, envolvendo Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte, Conselhos Municipais e toda a rede de proteção. O plano deve ser construído de forma participativa, com diagnóstico da realidade local, metas claras, integração entre as políticas públicas e mecanismos de acompanhamento. Mais importante ainda é que ele precisa ser assumido como uma política pública permanente, garantindo que o cuidado com a infância não dependa apenas da vontade de uma gestão, mas se torne um compromisso de todo o município. Nesse processo, o papel do prefeito e dos vereadores é fundamental, pois cabe ao Poder Executivo liderar, coordenar e garantir recursos para a execução das ações e ao Poder Legislativo, apoiar, aprovar os instrumentos legais necessários, assegurar orçamento e acompanhar a implementação das políticas públicas. Quando Executivo e Legislativo caminham juntos, quem ganha são as crianças e toda a comunidade e quanto à isso tivemos o respaldo do Prefeito Luis Paulo Bednarski e da Câmara de Vereadores. Investir na Primeira Infância não é apenas cumprir uma exigência legal. É reduzir desigualdades, fortalecer as famílias, melhorar a aprendizagem, prevenir situações de violência e promover saúde e desenvolvimento. Cada real investido nessa fase retorna para a sociedade em forma de melhores oportunidades, maior qualidade de vida e desenvolvimento social. Como sociedade, também temos nossa responsabilidade. Pais, mães, avós, educadores, profissionais da saúde, da assistência social e toda a comunidade fazem parte dessa grande rede de cuidado. Afinal, nenhuma criança se desenvolve sozinha. O lema que inspira nosso trabalho resume essa missão: “O futuro começa no colo”, no colo que acolhe, protege, ensina e ama, no colo da família, da escola, dos profissionais e de uma cidade que escolhe colocar suas crianças em primeiro lugar. O maior legado que deixaremos são as oportunidades que oferecemos às nossas crianças, porque uma cidade que investe na Primeira Infância está construindo, desde hoje, uma sociedade mais justa, humana e preparada para o amanhã.