Postura 5: O agora é o único capital que não volta

publicado em 01/08/2026

Grazi Cavenaghi é especialista em Liderança Integral - grazicavenaghi@inspireacao.com (Foto: Divulgação)

Existe uma ausência que não aparece em relatório nenhum: a do líder que está na sala, mas não está. O corpo na reunião, a cabeça na dívida de ontem ou na expansão de amanhã. O jantar em família com o celular na mão. A conversa com o filho respondida por um “depois a gente vê”. Você percebe a ilusão estar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, a realidade de estar em lugar nenhum?Na primeira postura, falamos do sim que renuncia. Na segunda, do olhar para o que está certo. Na terceira, do palpite que corrói. Na quarta, da responsabilidade que move. Hoje quero falar do único lugar onde a vida de fato acontece: o presente.Faça um teste agora. Olhe-se no espelho e responda: a imagem refletida é presente, passado ou futuro? Você respondeu presente? Errou, ela é passado. Por milésimos de segundo, aquela imagem que se formou já era. Nós só temos o aqui e o agora. O passado já foi: ele serve de referência, é aprendizado, é nossa história, nos trouxe até aqui. Mas quem vive lá, remoendo histórias, adoece de tristeza. O futuro não existe: ele é construído no hoje. Quem vive lá, antecipando cenários, adoece de ansiedade. Perceba que o mundo convida a mente de quem lidera a morar nesses dois endereços onde a vida não está. A vida acontece no presente. Aliás, o nome presente é isso: o presente é um presente em sua vida.A presença é o multiplicador de tudo o que você faz. A mesma reunião, com você inteiro, rende o dobro e dura a metade. A mesma negociação, com você presente, capta o que não foi dito, e é no não dito que moram os riscos e as oportunidades. A neurociência ajuda a compreender esse fenômeno. O córtex pré-frontal, região do cérebro responsável pela atenção, pelo discernimento e pela tomada de decisões, funciona melhor quando estamos presentes. Quando permanecemos presos ao passado, alimentamos a depressão. Quando vivemos antecipando o futuro, alimentamos a ansiedade. Em ambos os casos, reduzimos a nossa capacidade de perceber a realidade com clareza e de tomar boas decisões. O presente é o único lugar onde a vida acontece.Agora inverta: quantas decisões você já tomou com a cabeça em outro lugar? Quanto custou cada uma delas?O livro mais lido do mundo apresenta esse mesmo princípio. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus nos ensina: “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus cuidados; basta ao dia o seu próprio mal.”E tem o custo que não se mede em dinheiro. O filho que cresceu ao lado de um pai que estava sempre ali, mas nunca verdadeiramente presente, aprende que a empresa vem antes dele. Não se espante se, na hora da sucessão, ele não quiser ocupar a cadeira. Ninguém deseja herdar aquilo que lhe custou a presença de quem mais amava.Deixe-me contar uma cena que vivi. Cheguei a São José do Rio Preto para atender um cliente. Estacionei o carro em frente ao hotel e, assim que desci, ele me disse: “Mandei uma mensagem e você não respondeu.” Respondi com tranquilidade: “Eu estava dirigindo.” Parece um detalhe, mas revela muito sobre o tempo em que vivemos. Criamos a expectativa de que as pessoas estejam disponíveis o tempo todo, como se responder imediatamente fosse sinal de comprometimento. O mundo da alta performance nos convenceu de que é preciso responder na hora. Não é. Nós não precisamos responder na hora, nós precisamos responder inteiros. Essa lógica da urgência, porém, nos afasta da nossa própria natureza. Quando estou dirigindo, meu lugar é dirigir. Quando estou em uma reunião, meu lugar é a reunião. Quando estou com um cliente, meu lugar é o cliente. A presença é uma escolha. E também é segurança. Quantos acidentes poderiam ser evitados se as pessoas respeitassem o momento presente? Quantos erros deixariam de acontecer se fizéssemos uma coisa de cada vez? A ciência confirma aquilo que a vida já nos ensina: o cérebro humano alcança sua melhor performance quando direciona a atenção a uma única tarefa por vez. A multitarefa não aumenta a produtividade; ela apenas alterna o foco, reduz a qualidade das decisões e aumenta o desgaste.É a postura de estar presente que fortalece o patrimônio que nenhum balanço mostra.Aliás, um dos nossos princípios no Universo InspireAção é: qual é a sua intenção para o agora? Esteja presente, aqui e agora. A intenção direciona a atenção. Tudo aquilo em que você coloca atenção se fortalece. É somente no presente que a vida acontece. É nele que construímos relações, tomamos decisões conscientes e criamos o futuro que desejamos viver.Nesta semana, ligue o botão da percepção e observe: em quais momentos do seu dia você esteve de corpo presente e mente ausente? No fim de cada dia, faça a análise: onde a minha cabeça morou hoje, no passado, no futuro ou no agora? Valide no seu maior laboratório, que é a sua vida e a sua empresa.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Escolha um compromisso desta semana, um só, e entre nele por inteiro: sem celular, sem a próxima reunião na cabeça, sem o ontem na mesa. Pode ser uma negociação, pode ser um jantar com quem você ama. Perceba a diferença no resultado e no olhar de quem estava com você. Essa é a experiência que nenhum discurso substitui: o retorno imediato de investir o seu agora em uma coisa só.Porque quem cuida da relação prepara a sucessão, e não existe relação sem presença.Seguimos juntos, usando a Inteligência do Amor como guia para cada uma das nossas decisões, porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +Venha fazer parte do nosso Universo InspireAção, onde fortalecemos pessoas, relações e cultura para perpetuar empresas e legados. Conheça a Governança Humana.Grazi Cavenaghi é especialista em Liderança Integral - grazicavenaghi@inspireacao.com