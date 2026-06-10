Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 16/06/2026

Meus caros leitores, as pessoas costumam dizer sempre que, o que todos nós procuramos é um sentido para nossas vidas. Creio que seria mais correto admitirmos que procuramos experiências que nos façam sentir uma vida decente e que estar vivos é uma dádiva de Deus. Para muitas pessoas nossa jornada não é longa, entretanto é uma jornada agradável. Para outros, a jornada é acidentada e em certos momentos eles têm vontade de desistir. Ao contrário do que você pensa, é nesses momentos que algo muito maior está acontecendo. Estamos aqui para aprender, não para sofrer. Abandone o passado, desbloqueie sua paralisia afetiva. À medida que ganhamos experiências, um pouco mais nos é revelado. Abra-se! Ninguém é igual a ninguém e ninguém é perfeito. A vida vai dando coisas com que você consegue lidar, conforme você vai aprendendo a lidar com elas. É assim que a vida funciona. Avançamos no caminho espiritual através dos relacionamentos. Seja qual for o relacionamento que você atraiu para dentro de sua vida, numa determinada época, ele foi aquilo de que você precisava naquele momento. Repare: Nada é por acaso. Nós nos colocamos em uma espécie de “trilha”, que sempre esteve aí, o tempo todo, à nossa espera. Você elegeu seu destino. A vida que você tem que viver é essa mesma. Você não consegue mudar o que não consegue encarar. Por isso, onde quer que você se encontre, é exatamente onde precisa estar, neste momento. Quando você estiver pronto para fazer uma coisa nova, de maneira nova, você fará. Haverá sempre alguém à espera da pessoa na qual você está se transformando. Talvez, você ainda não esteja pronto para reconhecê-la. A cada momento, cada um de nós está passando pelo processo de Ser e de se tornar. Como as pessoas, os nossos relacionamentos também mudam. E ainda há muito a aprender sobre o amor. Ainda há muito a ser realizado. Apesar de muitos problemas, sempre haverá esperança, fé e alegria. Deus sabe de tudo que nos é necessário para evoluir, antes mesmo de nós! “Obrigado, Deus, por me amar o suficiente e permitir que me aconteça somente aquilo com que eu consigo lidar, quando acontece. Obrigado por quem eu me tornarei através de tudo que me acontece todos os dias. ”Recado meu nesta semana: Plante boas sementes. Cultive a sua terra interior com sementes que dão lindas flores e saborosos frutos. Com o tempo, vem a colheita do que você plantou. Semeie no seu coração as sementes da paz, prosperidade, espiritualidade. Nos assuntos, tome o lado benéfico; no planejamento da vida, resista ao mal e imagine as alegrias futuras. Nos relacionamentos, veja os outros como filhos de Deus. No lar e no trabalho, use paciência e amor. Nas dificuldades, ore sempre. A semente do bem que se planta rende bons frutos permanentemente. A felicidade não vem pronta, você é quem a constrói.