Meus caros leitores, as pessoas costumam dizer sempre que, o que todos nós procuramos é um sentido para nossas vidas. Creio que seria mais correto admitirmos que procuramos experiências que nos façam sentir uma vida decente e que estar vivos é uma dádiva de Deus. Para muitas pessoas nossa jornada não é longa, entretanto é uma jornada agradável. Para outros, a jornada é acidentada e em certos momentos eles têm vontade de desistir. Ao contrário do que você pensa, é nesses momentos que algo muito maior está acontecendo. Estamos aqui para aprender, não para sofrer. Abandone o passado, desbloqueie sua paralisia afetiva. À medida que ganhamos experiências, um pouco mais nos é revelado. Abra-se! Ninguém é igual a ninguém e ninguém é perfeito. A vida vai dando coisas com que você consegue lidar, conforme você vai aprendendo a lidar com elas. É assim que a vida funciona. Avançamos no caminho espiritual através dos relacionamentos. Seja qual for o relacionamento que você atraiu para dentro de sua vida, numa determinada época, ele foi aquilo de que você precisava naquele momento. Repare: Nada é por acaso. Nós nos colocamos em uma espécie de “trilha”, que sempre esteve aí, o tempo todo, à nossa espera. Você elegeu seu destino. A vida que você tem que viver é essa mesma. Você não consegue mudar o que não consegue encarar. Por isso, onde quer que você se encontre, é exatamente onde precisa estar, neste momento. Quando você estiver pronto para fazer uma coisa nova, de maneira nova, você fará. Haverá sempre alguém à espera da pessoa na qual você está se transformando. Talvez, você ainda não esteja pronto para reconhecê-la. A cada momento, cada um de nós está passando pelo processo de Ser e de se tornar. Como as pessoas, os nossos relacionamentos também mudam. E ainda há muito a aprender sobre o amor. Ainda há muito a ser realizado. Apesar de muitos problemas, sempre haverá esperança, fé e alegria. Deus sabe de tudo que nos é necessário para evoluir, antes mesmo de nós! “Obrigado, Deus, por me amar o suficiente e permitir que me aconteça somente aquilo com que eu consigo lidar, quando acontece. Obrigado por quem eu me tornarei através de tudo que me acontece todos os dias. ”
Recado meu nesta semana: Plante boas sementes. Cultive a sua terra interior com sementes que dão lindas flores e saborosos frutos. Com o tempo, vem a colheita do que você plantou. Semeie no seu coração as sementes da paz, prosperidade, espiritualidade. Nos assuntos, tome o lado benéfico; no planejamento da vida, resista ao mal e imagine as alegrias futuras. Nos relacionamentos, veja os outros como filhos de Deus. No lar e no trabalho, use paciência e amor. Nas dificuldades, ore sempre. A semente do bem que se planta rende bons frutos permanentemente. A felicidade não vem pronta, você é quem a constrói.