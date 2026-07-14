Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 22/07/2026

Após assistir a uma fala de um administrador público sobre o elevado número de funcionários públicos, incluindo os que elegemos para nos representar na menor célula administrativa — o município — fui em busca de dados que pudessem orientar a análise da realidade nacional. Inicialmente, procurei fontes oficiais, governamentais, quanto aos dados numéricos apresentados a seguir. Começamos pelos critérios de definição do número de vereadores que cada município pode eleger, conforme a população residente. A fonte é o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – com base na estimativa da população para o ano de 2025. Portanto, dados oficiais.Há outro ponto que merece atenção: temos 1.285 municípios com menos de 5.000 habitantes, 479 com menos de 3.000 habitantes e 118 com menos de 2.000 habitantes. Todos podem, e de fato contam com 9 vereadores.Acrescento ainda que, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral referentes ao total de eleitores por município nas eleições de 2024, há municípios com mais eleitores do que população estimada.Mesmo considerando possíveis equívocos nos dados, o fato de a população com direito a voto ser maior que o total de habitantes e a existência de municípios-dormitório vizinhos, ainda há muito a se estudar sobre os dados oficiais em nosso país. E, principalmente, sobre como gastamos os recursos arrecadados ao longo do ano com o universo de representantes em nível municipal.Mesmo considerando possíveis equívocos nos dados, o fato de a população com direito a voto ser maior que o total de habitantes e a existência de municípios-dormitório vizinhos, ainda há muito a se estudar sobre os dados oficiais em nosso país. E, principalmente, sobre como gastamos os recursos arrecadados ao longo do ano com o universo de representantes em nível municipal.