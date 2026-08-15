Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 25/08/2026

Prof. Manuel Ruiz Filho - Mestre em Contabilidade Avançada 99705-6717 (Foto: Arquivo Pessoal)

Existem pessoas que passam a vida apenas olhando para baixo, reclamando de tudo, e preocupadas somente consigo mesmas. Outras então, sempre olhando para trás, saudosistas, lamentando o tempo que já passou, querendo consertar o passado. Existem ainda aquelas que vivem olhando para os lados, se comparando com os outros, geralmente com inveja, e querendo sempre ser melhor que os demais. Felizmente, existem também as que permanecem olhando para a frente, buscando sempre novas alternativas, fixando-se na construção do futuro. E também existe aquelas que vivem olhando para cima, meditando e buscando inspiração. Sempre olhando para frente, procurando construir um futuro melhor e olhando também para os lados, fazendo e consolidando amizades. Olham para trás para aprender com o passado, e para baixo, buscando melhor excelência pessoal. E assim procedendo, são estas as pessoas que conquistam a felicidade. Preste atenção ao que você deve concordar comigo. Depois de ler este conteúdo, você vai saber que pessoas entram em sua vida, por uma razão, por uma estação ou por uma vida inteira. Quando perceber qual o motivo é, você vai saber o que fazer com cada pessoa. Principalmente quando entram em sua vida por um objetivo sadio e geralmente, para suprir uma necessidade que você demonstrou. Elas vêm para auxiliar em uma dificuldade, fornecer apoio e orientação, te ajudar física, emocional ou espiritualmente. Elas poderão parecer dádiva de Deus e na verdade, é isso mesmo. Elas estão lá pela razão que você precisa que estejam. Então, sem nenhuma atitude errada de sua parte ou em uma hora inconveniente, esta pessoa vai dizer ou fazer alguma coisa para levar essa relação a um fim. Às vezes, essas pessoas morrem. Entretanto, elas simplesmente se vão. Também, ás vezes, elas agem e te forçam a tomar uma posição. O que devemos entender é que nossas necessidades foram atendidas, nossos desejos preenchidos e o trabalho delas foram perfeitos. As suas orações foram atendidas. Agora é o tempo de você caminhar. Quando as pessoas entram em nossas vidas por uma estação, é porque chegou sua vez de dividir, crescer e aprender. Elas trazem para você a experiência da paz, ou fazem você sorrir, podendo ensinar algo que você nunca fez. Elas, geralmente, dão uma quantidade enorme de prazer. Acredite. É real. Mas, somente, por uma estação. Relacionamentos de uma vida inteira ensinam lições para uma vida inteira. Coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. Sua tarefa é aceitar a lição, amar a pessoa e colocar o que você aprendeu em uso, em todos os outros relacionamentos e áreas de sua vida. É dito que o amor é cego, mas a amizade é clarividente. Obrigado, por ser parte de minha vida. Esta última parte é para mostrar às pessoas o amor que você tem por elas e para observar quantas pessoas amam você. Trabalhe como se você nunca precisasse do dinheiro, ame como se você nunca tivesse sido magoado ou magoada. Dance como se ninguém tivesse observando. O maior risco da vida é não fazer absolutamente nada.Recado meu nesta semana: Se o dinheiro e o poder te deixam arrogante e atrevido, a doença e a morte irão te mostrar que você não é nada neste mundo. O diabo não estaria te atacando com tanta força se não houvesse algo valioso dentro de você. Ladrões não roubam casas vazias. Quem não tem quase nada, normalmente agradece por tudo. Quem tem tudo, normalmente reclama por nada.