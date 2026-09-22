Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 29/09/2026

Prof. Manuel Ruiz Filho - Mestre em Contabilidade Avançada (Foto: Arquivo pessoal)

(Texto belíssimo – achei por acaso – não deixe de ler)Na cidade de São Paulo, numa noite fria e escura de inverno, próximo a uma esquina por onde passavam várias pessoas, um garotinho vendia balas a fim de conseguir alguns trocados. Mas o frio estava intenso e as pessoas já não paravam mais quando ele as chamava. Sem conseguir vender mais nenhuma bala, ele sentou na escada em frente a uma loja e ficou observando o movimento das pessoas. Sem que ele percebesse, um policial se aproximou:- Está perdido menino? O garoto meneou a cabeça e disse: - Só estou pensando onde vou passar a noite hoje. Normalmente durmo em minha caixa de papelão, perto do correio, mas hoje o frio está terrível. O senhor sabe me dizer se há algum lugar onde eu possa passar esta noite? O policial mirou-o por uns instantes e coçou cabeça, pensativo: - Se você descer por esta rua, disse ele apontando o dedo indicador na direção de uma rua, à esquerda, lá embaixo você vai encontrar um casarão branco. Chegando lá, bata na porta e quando atenderem apenas diga “João 3:16”. Assim fez o garoto. Desceu a rua estreita e quando chegou em frente ao casarão branco, subiu os degraus da escada e bateu na porta. Quem atendeu foi uma mulher idosa, de feição bondosa. - “João 3:16”, disse o garoto sem muito entender direito o significado. - Entre, meu filho. A voz era meiga e agradável. Assim que ele entrou, foi conduzido por ela até a cozinha onde o fogão a lenha estava aceso. - Sente-se, filho, e espere um instante, ok? O garoto se sentou e, enquanto observava a bondosa mulher se afastar, pensou consigo mesmo: - “João 3:16”. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que aquece a um garoto com frio. Pouco tempo depois a mulher voltou. - Você está com fome? perguntou ela. - Estou um pouquinho, sim, há dois dias não como nada e meu estômago começa a roncar. A mulher então o levou até a sala de jantar, onde havia uma mesa repleta de comida. Rapidamente o garoto sentou-se à mesa e começou a comer. Comeu de tudo, até não aguentar mais. Então ele pensou consigo mesmo: - “João 3:16” Eu não entendo o que isso significa, mas sei que mata a fome de um garoto faminto. Depois a bondosa senhora o levou ao andar superior, onde se encontrava um quartinho com uma banheira cheia de água quente. O garoto só esperou que a mulher se afastasse e então rapidamente se despiu e tomou um belo banho, como há muito tempo não fazia. Enquanto esfregava a bucha pelo corpo pensou consigo mesmo: - “João 3:16”. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que torna limpo um garoto que há muito tempo estava sujo. Cerca de meia hora depois a bondosa mulher voltou e levou o garoto até um quarto onde havia uma cama de madeira, antiga, mas grande e confortável. Ela o abraçou, deu-lhe um beijo na testa e, após deitá-lo na cama, desligou a luz e saiu. Ele se virou para o canto e ficou imóvel, observando a garoa que caía do outro lado do vidro da janela. E ali, confortável como nunca, ele pensou consigo mesmo: - “João 3:16”. Eu não entendo o que isso significa, mas sei que dá repouso a um garoto cansado. No outro dia, de manhã, a bondosa senhora preparou uma bela e farta mesa e o convidou para o café da manhã. Quando o garoto terminou de comer, ela o levou até a cadeira de balanço, próximo ao fogão de lenha. Depois seguiu até uma prateleira e apanhou um livro grande, de capa escura. Era uma Bíblia. Ela voltou, sentou-se numa outra cadeira, próximo ao garoto e olhou dentro dos olhos dele, de maneira doce e amigável. - “Você entende “João 3:16”, filho?” - Não, senhora, eu não entendo. A primeira vez que ouvi isso foi ontem à noite. Um policial que falou. Ela meneou a cabeça, abriu a Bíblia em “João 3:16” e começou a explicar sobre Jesus. E ali, aquecido junto ao velho fogão de lenha, o garoto entregou o coração e a vida a Jesus. E enquanto lágrimas de felicidade deixavam seus olhos e rolavam face abaixo, ele pensou consigo mesmo: - “João 3:16”. Ainda não entendo muito bem o que isso significa, mas agora sei que isso faz um garoto perdido se sentir realmente seguro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Seu único Filho para que todo aquele que Nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. “João 3:16”. Se você não se envergonha do grande amor de Deus por nós, faça o seguinte: 1. Faça uma pequena oração pela pessoa que lhe deu a oportunidade para que lesse essa mensagem. “Pai, abençoe a pessoa que me enviou esta mensagem e lhe dê o que o Senhor sabe que ela precisa para hoje”. 2. Depois mande esta mensagem para outras pessoas. Se você não puder repassar, não irá acontecer nada com você, apenas deixará de melhorar um pouco o dia dos seus amigos. Dentro de poucas horas, várias pessoas já terão orado por você. Além disso, você fará com que uma multidão de pessoas ore por outras pessoas. Depois disso, sente-se, relaxe e sinta o poder de Deus agindo sobre você.Recado meu nesta semana: Respeitar é o ato de não fazer com os outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a gente. É dar espaço para que os outros se expressem com liberdade suas opiniões sem discriminações nem punições. É não maltratar, não humilhar e nem espezinhar as pessoas porque nos achamos superiores ou cobertos de razões e certezas. Respeito não se tira e nem se impõe. O respeito está na formação do seu caráter.(Desconheço o autor – parabéns a ele)