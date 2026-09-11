Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 22/09/2026

Prof. Manuel Ruiz Filho - Mestre em Contabilidade Avançada (Foto: Arquivo pessoal)

Hiroshi Shimuta, um cidadão que trabalhou nas tradicionais lojas físicas do Mappin, que fecharam suas portas em 1999, mais precisamente no dia 29 de julho daquele ano, após decretar falência, encerrando 86 anos de história, no varejo brasileiro. Foi ele também um alto executivo do City Bank. Esse cidadão nos presenteou com esta fantástica curiosidade inteligente, que repasso aos meus leitores pela bela importância do texto. Escreveu ele sobre “Coisas da neuropsicologia”, uma informação interessantíssima para distrair um pouco e treinar nosso cérebro. Tente fazer a leitura do texto que segue para que você possa ficar alegre ao teminar de ler. A maioria das palavras estão com as letras invertidas, mas quando teminar a leitura você vai poder entender o quanto você é esperto e ainda não tinha essa certeza. Topas? Capriche na observação de cada palavra dos dois textos em seguida. Vamos então ao primeiro texto. Preste muita atenção: “De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em qaul odrem as lteras de uma plravaa etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a piremria e útmlia lteras etejasm no lgaur crteo. O rseto pdoe ser uma bçguana ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós nõa lmeos cdaa ltera isladoa, mas a plravaa cmoo um tdoo. Fiex seus olhos no tetxo abiaxo e dixie que a sua mente liea corertamnete o que está escrito.Segundo texto: 35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 M05TR4R COMO NO554 C4B3Ç4 CONS3GU3 F4Z3R CO1545 1MPR3551ON4ANT35! R3P4R3 N155O! NO COM3ÇO 35T4V4 M310 COMPL1C4DO, M45 N3ST4 L1NH4 SU4 M3NT3 V41 D3C1FR4NDO O CÓD1GO QU453 4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R P3N54R MU1TO, C3RTO? POD3 F1C4R B3M ORGULHO5O D155O! SU4 C4P4C1D4D3 M3R3C3! P4R4BÉN5!Conseguiu né? Ótimo. Agora você já sabe que é uma criatura inteligente e capaz de fazer leituras que antes seriam impossíveis. Parabéns, de verdade.Recado meu nesta semana: Disse a mim, meu pai, um dia: “Filho, vou-lhe dizer uma coisa: Chore no quarto, mas sorria na sala, quem não pode resolver seus problemas não precisa saber deles. Na vida é preciso saber de três coisas: 1. Humildade de não se sentir superior a ninguém; 2. Coragem para enfrentar desafios; 3. Sabedoria para ficar quieto diante da estupidez de criaturas insanas”. Que saudade eu tenho do meu querido pai. Que Deus o tenha em Seus braços.