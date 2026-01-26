Seba passou o cargo de prefeito para Luiz Torrinha. Foto: Reprodução Instagram Jorge Seba
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Na tarde desta segunda-feira (26), o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, passou o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal para o seu vice Luiz Torrinha, que assume a Prefeitura nesse meio tempo. O gestor público ficará afastado por 12 dias.
“Na sexta-feira fiz um cateterismo e, por orientação médica, vou precisar colocar um stent e me afastar por alguns dias para me recuperar. Nesse período, quem assume a Prefeitura é o vice-prefeito Luiz Torrinha, dando continuidade a todos os trabalhos. Quero agradecer de coração todo o carinho, as mensagens e as orações. A inauguração da Unidade de Saúde do Pacaembu, marcada para o dia 30, será remarcada, mas os atendimentos começam normalmente no dia 2 de fevereiro. Logo estarei de volta. Seguimos juntos por Votuporanga”, relatou Seba.