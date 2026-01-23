Técnico não resistiu à sequência sem vitórias no início do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 26/01/2026

Técnico Rogério Corrêa Foto: Murilo Aguilar/Grêmio Prudente

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO técnico Rogério Corrêa – que teve passagem de sucesso pela Votuporanguense – não é mais o treinador do Grêmio Prudente. A saída foi anunciada pela diretoria do clube neste domingo (25), um dia após a derrota da equipe diante do Juventus, por 2 a 1, na noite de sábado (24), no Estádio Prudentão, pelo Campeonato Paulista da Série A2.De acordo com a diretoria, a decisão foi tomada em razão do desempenho do time nas primeiras rodadas da competição estadual. Em nota oficial, o clube informou: “a falta de resultados nos cinco primeiros jogos do Campeonato Paulista da Série A2 culminou com a saída do comandante. O clube agradece ao treinador Rogério Corrêa pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência de sua carreira”.Rogério Corrêa encerra sua passagem pelo Grêmio Prudente com uma campanha de três empates e duas derrotas nas cinco primeiras partidas do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. Até o momento, o clube não anunciou o nome do substituto para a sequência da competição.