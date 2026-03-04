Valor vai para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 05/03/2026

Paulo Bilynskyj indicou o recurso para Santa Casa de Votuporanga. Foto: Facebook Paulo Bilynskyj

A Santa Casa de Votuporanga vai receber R$ 1,95 milhão para reforçar o atendimento hospitalar e ampliar o cuidado com recém-nascidos de alto risco. O recurso foi indicado pelo deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP) por meio de emenda individual ao Orçamento de 2026.O valor será destinado ao incremento temporário do custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial (MAC), com foco no monitoramento cerebral contínuo em neonatos, tecnologia importante para acompanhar bebês em situação de maior vulnerabilidade.Segundo o ofício encaminhado à Santa Casa, os recursos serão liberados pelo Ministério da Saúde e devem chegar à entidade por meio da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, responsável pela tramitação até a liberação final do dinheiro.A iniciativa busca fortalecer a estrutura hospitalar da instituição e garantir mais qualidade e segurança no atendimento neonatal, beneficiando pacientes de Votuporanga e de toda a região. "Estou muito feliz em poder ajudar Votuporanga. Tenho confiança que esta parceria irá continuar nos próximos anos", explicou Bilynskyj.