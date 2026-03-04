Levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social aponta alcance significativo da política pública federal no município

publicado em 05/03/2026

O Programa Gás do Povo é uma política pública federal criada para ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil. Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Da redaçãoQuase 3 mil pessoas de Votuporanga são beneficiadas pelo programa Gás do Povo, conforme apurou a reportagem do jornal A Cidade junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.De acordo com os dados levantados, o número exato corresponde a 946 famílias atendidas na cidade. Considerando informações recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que indicam uma média de três pessoas por família, o total estimado de beneficiários chega a aproximadamente 2.830 moradores.O Programa Gás do Povo é uma política pública federal criada para ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil. A iniciativa garante a gratuidade na recarga do botijão de GLP de 13 quilos em revendas credenciadas, por meio da disponibilização de um vale que pode ser utilizado em qualquer estabelecimento participante em todo o país.Para ter direito ao benefício, a família deve estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com registro atualizado há pelo menos 24 meses, além de possuir renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo. O programa prioriza famílias que já recebem o Bolsa Família e aquelas com duas ou mais pessoas em sua composição.Também é necessário que o responsável familiar mantenha o CPF regularizado e atualizado no CadÚnico. A família não pode estar em processo de averiguação cadastral, nem apresentar indício de óbito do responsável familiar nos registros.A Secretaria destaca que o fato de a família estar elegível não garante sua inclusão imediata no programa, uma vez que a concessão do benefício depende da disponibilidade orçamentária do Governo Federal. Por isso, é necessário aguardar a seleção e manter os dados de todos os integrantes atualizados no CadÚnico.A seleção das famílias é realizada de forma automatizada. Após ser contemplada, a família recebe o vale para a recarga gratuita do botijão de gás, que pode ser utilizado nas revendas credenciadas.Quem tiver interesse em participar do programa deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo da residência para realizar a inclusão ou atualização no Cadastro Único. O atendimento é feito mediante agendamento prévio, quando é realizada a entrevista necessária para o cadastro.