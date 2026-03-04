Para se cadastrar, os empreendimentos devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, dentre outras condições

publicado em 05/03/2026

Agência dos Correios de Votuporanga; empreendimentos devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas. Foto: A Cidade

Os Correios lançaram uma série de editais que visam o cadastramento de empresas para atuar como Ponto de Coleta em Votuporanga e outras cidades do interior paulista. Dentre elas estão Catanduva, Rio Preto, Jales, Mirassol e Fernandópolis.Para se cadastrar, os empreendimentos devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas, além de outros requisitos.“Para oferecer ainda mais comodidade à população, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo – como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos comércios –, que se tornam canais alternativos para envios e recebimento de encomendas”, afirmaram os Correios por meio de nota.A ideia de se aliar a comerciantes locais visa baratear para os Correios o ato de recolher encomendas, além de facilitar para os consumidores oferecendo mais locais para envio de materiais. Pelo lado dos comerciantes, a vantagem é aumentar o fluxo de clientes, a possibilidade de incrementar as vendas, ter baixo custo de investimento, além de associar-se à marca Correios, empresa com presença nacional que entrega, diariamente, milhares de encomendas em todo país.Os futuros Pontos de Coleta também poderão ser utilizados como local para retirada de encomendas dos consumidores. Conforme a empresa, “essa opção é ideal para quem não pode receber em casa devido à rotina de trabalho ou ausência no endereço, evitando tentativas frustradas de entrega.”Todas as informações e o formulário de cadastro estão disponíveis no site dos Correios.