Para se cadastrar, os empreendimentos devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, dentre outras condições
Agência dos Correios de Votuporanga; empreendimentos devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas. Foto: A Cidade
Os Correios lançaram uma série de editais que visam o cadastramento de empresas para atuar como Ponto de Coleta em Votuporanga e outras cidades do interior paulista. Dentre elas estão Catanduva, Rio Preto, Jales, Mirassol e Fernandópolis.
Para se cadastrar, os empreendimentos devem possuir espaço reservado para armazenar as encomendas, ter alguns equipamentos, como smartphone e impressora, estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas, além de outros requisitos.
“Para oferecer ainda mais comodidade à população, a empresa reforça sua rede de atendimento por meio de parcerias com estabelecimentos do varejo – como farmácias, papelarias, lojas de conveniência e pequenos comércios –, que se tornam canais alternativos para envios e recebimento de encomendas”, afirmaram os Correios por meio de nota.
A ideia de se aliar a comerciantes locais visa baratear para os Correios o ato de recolher encomendas, além de facilitar para os consumidores oferecendo mais locais para envio de materiais. Pelo lado dos comerciantes, a vantagem é aumentar o fluxo de clientes, a possibilidade de incrementar as vendas, ter baixo custo de investimento, além de associar-se à marca Correios, empresa com presença nacional que entrega, diariamente, milhares de encomendas em todo país.
Clique e retire
Os futuros Pontos de Coleta também poderão ser utilizados como local para retirada de encomendas dos consumidores. Conforme a empresa, “essa opção é ideal para quem não pode receber em casa devido à rotina de trabalho ou ausência no endereço, evitando tentativas frustradas de entrega.”
Todas as informações e o formulário de cadastro estão disponíveis no site dos Correios.