Uma reunião na manhã desta terça-feira (31) definiu o nome do hospital

publicado em 31/03/2026

Uma reunião na manhã desta terça-feira (31) definiu o nome do hospital Foto: Arquivo pessoal – Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoUma das propostas que seriam votadas na sessão desta segunda-feira (30) na Câmara Municipal de Votuporanga seria sobre o nome do novo Hospital Materno Infantil, cuja construção deve começar ainda neste primeiro semestre. O projeto é para o novo espaço receber o nome de Nicolas Souza Prado, em homenagem ao menino de 6 anos que morreu após um acidente em uma cama elástica, também conhecida popularmente como pula-pula.A proposta é de autoria do vereador Serginho da Farmácia, porém foi retirada da pauta, o que causou a revolta de vários vereadores. Segundo o parlamentar, o primeiro parecer da Prefeitura foi favorável, assim como todos da Casa de Leis. No entanto, outro parecer do Executivo, segundo o edil, diz que como o hospital é “particular”, e por isso a Câmara não pode dar nome ao prédio. “Vocês me desculpem, isso é uma vergonha”, comentou Serginho.O vereador Osmair Ferrari também falou sobre o caso. “Isso é um absurdo. E se fosse filho deles?”, declarou. Para o vereador Emerson Pereira, foi lamentável a retirada do projeto.Como familiares e amigos de Nicolas estavam na sessão, mesmo sem a votação, eles posaram para uma foto. Já na manhã desta terça-feira (31), lideranças dos poderes Executivo, Legislativo e da Santa Casa participaram de uma reunião, na Santa Casa, onde foi definido que uma das principais alas do hospital terá o nome de Nicolas Souza Prado.