Homem é socorrido pelo Samu após cair de telhado em Votuporanga (Foto: A Cidade)
Da redação
Um homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após cair de um telhado na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 11h30, em um imóvel localizado na rua Denizar Vidigal, no bairro Chácara Aviação, na zona Oeste de Votuporanga.
Informações colhidas pela reportagem do jornal A Cidade
no local indicam que o homem sofreu ferimentos em decorrência da queda. Apesar disso, ele estava consciente no momento em que recebeu atendimento da equipe do Samu e foi encaminhado para uma unidade de saúde do município. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas até o momento.