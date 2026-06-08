Acidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (15); ninguém sofreu ferimentos graves
Colisão entre dois veículos é registrada no centro de Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira (15), por volta das 17h30, na esquina das ruas Bahia e Rio de Janeiro, na região central de Votuporanga. A ocorrência envolveu a colisão entre um Ford Fiesta e um Honda City.
De acordo com as informações apuradas, apesar dos danos materiais causados pelo impacto, ninguém ficou ferido gravemente.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência, além de realizar a organização do trânsito durante o atendimento. As circunstâncias e causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.