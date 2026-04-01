Indicação foi feita para aprefeitura realizar as mudanças no aplicativo

publicado em 01/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO aplicativo da Prefeitura de Votuporanga, o Conecta Votu, foi indicado para receber uma nova funcionalidade. Trata-se de poder registrar, pelo aplicativo, queixas e pedidos sobre buracos nas ruas.De acordo com o autor da indicação, o vereador Ricardo Bozo (Republicanos) a ideia não é somente para o app, mas para a plataforma web integrada. O objetivo é “contribuir para a modernização da gestão pública municipal, por meio do aprimoramento dos canais de comunicação entre a Administração e a população, especialmente no que se refere à manutenção das vias públicas”, de acordo com o vereadorEle explica que “propõe-se a utilização do aplicativo já existente no município, o Conecta Votu, com a implementação de funcionalidade que permita ao cidadão registrar ocorrências com geolocalização e envio de imagens, acompanhar o andamento das solicitações em tempo real, bem como avaliar os serviços realizados.” A isso, soma-se a consequência de o governo fazer um banco de dados com todas as informações, como ter maior eficiência na execução de serviços, “priorização das demandas, otimização de recursos e maior eficiência na execução dos serviços, além da geração de indicadores de desempenho, como tempo médio de atendimento e índice de resolução”, comenta.Outro ponto importante é que o baixo custo, já que o aplicativo já existe e poderia ser melhor atualizado.