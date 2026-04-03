Entrega dos prêmios reuniu ganhadores, autoridades e representantes do comércio no Sicoob/Credlíder

publicado em 04/04/2026

Um registro especial dos ganhadores presentes na entrega dos prêmios da Campanha Votu Pemiada (Crédito: Divulgação)

Entrega dos prêmios reuniu ganhadores, autoridades e representantes do comércio no Sicoob/CredlíderA alegria tomou conta da manhã do último dia 1º de abril durante a entrega dos prêmios da campanha Votu Premiada Sicoob Credlíder/ACV, realizada na agência Pozzobon do patrocinador master.Consumidores sorteados receberam oficialmente os vales-compras em um momento marcado por comemoração e surpresa. A grande vencedora da campanha foi a empresária Renata Cristina Rissi Martins, associada da ACV pelo Chop Germânia, que recebeu o prêmio principal de R$ 10 mil em vale-compras. Renata contou que fez uma compra de cerca de R$ 100 na Malwee, preencheu o cupom e acabou levando para casa o maior prêmio da promoção.Além dela, também receberam os vales-compras de R$ 1 mil os consumidores Gabriela Galisteu, Beatriz Sara Vani, Edson Godoi, Sirlene Lopes e Serena Fogaça Montaleão, clientes do Porecatu. Também foram contemplados Valdevir Pereira da Costa e Andreia de Souza, que compraram no Santa Cruz; Lucimara André, cliente do Posto do Vilar; William Heitor, que realizou sua compra na Sueli Center; e Miriã Del Pene, que participou pela Casa 4 Construção.A cerimônia contou com a presença da presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Natália De Haro; do vice-prefeito de Votuporanga, Luiz Torrinha; do vice-presidente do Sicoob Credlíder, Idineu Possoni; e de Silvia Stipp, representando a Fundação Educacional de Votuporanga.Os ganhadores falaram sobre a felicidade de serem contemplados e destacaram a importância de comprar no comércio local. A campanha distribuiu mais de R$ 20 mil em prêmios e ainda reconheceu os comerciários responsáveis pelas vendas sorteadas, que também receberam vales-compras de R$ 300.A ação foi promovida pela Associação Comercial de Votuporanga em parceria com o Sicoob Credlíder e reforça o compromisso das instituições com o fortalecimento do comércio local, o incentivo às compras na cidade e a valorização das empresas participantes.