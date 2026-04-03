Dom Moacir Aparecido de Freitas, bispo da Diocese de Votuporanga, conversou com o jornal A Cidade Foto: Fábio Dias
Daniel Marques
A Páscoa é uma das celebrações mais importantes para os cristãos, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, fundamento central da fé cristã. Mais do que uma data comemorativa, ela simboliza a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o pecado e da esperança sobre o sofrimento. Para os fiéis, é um momento de renovação espiritual, reflexão e fortalecimento da fé, lembrando o sacrifício de Cristo e a promessa de salvação. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, o bispo da Diocese de Votuporanga, dom Moacir Aparecido de Freitas, falou sobre a importância da data.
“A Páscoa nos lembra e convida a vivenciar a ressurreição de Jesus Cristo, mostrando para cada um de nós a sua vitória contra a morte. Jesus, diante de uma sociedade corrupta e de corações endurecidos, foi condenado à morte. Mesmo diante do anúncio da Boa Nova e revelação do Reino de Deus, não compreendem sua mensagem, resultando em sua crucificação”, comentou o líder da igreja Católica.
Dom Moacir ressalta que, no entanto, assim como Jesus antecipou em seus ensinamentos, ele morreria, mas após três dias, ressuscitaria, “abrindo as portas do céu para a humanidade”. “A ressurreição de Jesus é uma vitória do Filho de Deus e de todos aqueles que aceitam se tornar discípulos”, acrescentou.
Programação das celebrações de hoje, amanhã e domingo na cidade
Catedral Nossa Senhora Aparecida
Sexta-feira Santa 03/04: Adoração da Cruz às 15h
Procissão saindo da Paróquia São Bento às 19h, até a
Concha Acústica para a encenação da Via-Sacra às 19h30
Sábado Santo 04/04: Vigília Pascal às 19h
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 7h30, 10h e 19h
Paróquia Santa Luzia
Sexta-feira Santa 03/04: Celebração da Paixão às 15h
Sábado Santo 04/04: Vigília Pascal às 19h
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 11h e 19h
Capela Santos Reis
Domingo de Páscoa: Missa às 9h
Paróquia Senhor Bom Jesus
Sexta Feira 03/04: Adoração da Cruz às 15h
Encenação da Via-Sacra às 19h00
Sábado: Vigília Pascal às 19h
Domingo de Páscoa: Missas às 8h e 19h
Capela Santo Antônio (Bairro Monte Verde):
Domingo de Páscoa: Missa da Aurora à 6h
Paróquia São Bento
Sexta-feira Santa 03/04: Adoração da Cruz às 15h
Procissão saindo da Paróquia São Bento às 19h, até a
Concha Acústica para a encenação da Via-Sacra às 19h30
Sábado Santo 04/04: Vigília Pascal às 19h
Domingo de Páscoa 05/04: Missa às 19h
Paróquia Santa Joana Princesa
Sexta Feira 03/04: Adoração da Cruz às 15h
Via Sacra Encenada e Procissão do Cristo Morto às 19h
Sábado 04/04: Celebração imediata para o Sacramento do Batismo às 7h
Vigília Pascal às 19h30
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 19h
Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima
Sexta-Feira Santa 03/04: Adoração da Cruz às 15h
Encenação da Via-Sacra e Procissão do Cristo Morto às 19h30
Sábado Aleluia 04/04: Vigília Pascal às 19h
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 8h e 19h
Capela São Vicente de Paulo
Domingo de Páscoa 05/04: 10h
Paróquia São Cristóvão
Sexta-Feira Santa 03/04: Adoração da Cruz às 15h
Novena da Divina Misericórdia (1ºdia) às 14h30
Encenação da Via-Sacra às 19h30
Sábado Aleluia 04/04: Novena da Divina Misericórdia(2ºdia) às 15h
Vigília Pascal às 19h
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 7h30, 10h e 19h
Novena da Divina Misericórdia (3ºdia) às 15h
Capela Nossa Senhora Aparecida – Simonsen
Sexta-Feira Santa 03/04: Celebração da Paixão Do Senhor às 15h
Sábado Aleluia 04/04: Vigília Pascal às 19h
Domingo De Páscoa 05/05: Celebração às 09h
Paróquia São Francisco e Santa Clara
Sexta-feira Santa 03/04: Adoração da Cruz às 15h
Via Dolorosa e Procissão do Cristo morto às 19h30
Sábado 04/04: Vigília Pascal às 19h
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 9h30 e 19h
Quase Paróquia Santo Antônio
Sexta-feira Santa 03/04: Celebração da Paixão às 15h
Sábado Santo04/04: Vigília Pascal às 18h
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 10h
Comunidade Santo Expedito
Sexta Feira Santa 03/04: Adoração da Cruz das 6h às 15h
Celebração da Paixão 15h
Sábado Santo 04/04: Vigília Pascal às 19h30
Domingo de Páscoa 05/04: Missas às 18h30