Oportunidades são voltadas à qualificação profissional e incentivo ao empreendedorismo, inscrições por meio do link de cada curso escolhido

publicado em 06/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai de Votuporanga, informa que seguem abertas as inscrições para cursos gratuitos na área de gastronomia. A iniciativa é voltada a pessoas que desejam iniciar uma nova profissão, empreender ou aprimorar conhecimentos na área culinária.As capacitações oferecem formação prática e acessível, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento da economia local. Os cursos disponíveis são de Confeccionador de Pizzas e Salgados Assados e Técnicas para Panificação e Confeitaria.As inscrições devem ser realizadas de forma on-line, por meio do link específico de cada curso.Confeccionador de Pizzas e Salgados AssadosCom início previsto para o dia 14 de abril e término no dia 29 de abril, o curso será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/FHQexCvq29Técnicas para Panificação e ConfeitariaCom início no dia 14 de abril e término em 20 de maio, as aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/a1f5Df8h4kMais informações podem ser obtidas pelo telefone do Senai: (17) 3426-8210.