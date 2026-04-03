A sessão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube.

publicado em 03/04/2026

Foto: Assessoria

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga realiza na noite de segunda-feira (6), a partir das 18h, a 11ª sessão ordinária do ano, com seis projetos previstos para votação em plenário. A sessão poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube.Entre os itens da pauta está um projeto de autoria do Poder Executivo que autoriza a desafetação de uma área institucional para bem dominical, com o objetivo de permitir sua alienação, além de estabelecer a forma de pagamento e a destinação dos recursos obtidos.Também será analisado um projeto apresentado pela vereadora Débora Romani que propõe a denominação da rua Francisco Martins Joaquim, localizada no loteamento Parque Esplanada. A mesma parlamentar é autora de outra proposta que trata da denominação da rua José Roberto dos Santos, situada no loteamento Jardim Vivendas II.Ainda de autoria da vereadora, há um terceiro projeto que dispõe sobre a denominação da rua Natal Barrueco Ruiz, também localizada no loteamento Parque Esplanada.Outro item em discussão é um projeto do Poder Executivo que trata da alteração de leis municipais recentes e da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.833.000,00, com a finalidade de adequação orçamentária.Por fim, será votado um projeto de lei complementar, também de autoria do Poder Executivo, que propõe alterações em legislação municipal vigente relacionada à administração pública.