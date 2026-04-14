O valor foi obtido por meio da Churrascada do 8

publicado em 14/04/2026

Recursos arrecadados em evento beneficente fortalecem ações sociais e atendimento a famílias Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuatro instituições assistenciais de Votuporanga foram contempladas com um total de R$ 60 mil, valor obtido por meio da Churrascada do 8 e repassado pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com o Rotary 8 de Agosto. As entidades beneficiadas são a Associação Beneficente Doutor Bezerra de Menezes, a Casa da Criança, a Comunidade São Francisco de Assis e o Lar Beneficente Celina.A cerimônia de entrega ocorreu na manhã desta segunda-feira (13) e reuniu representantes das organizações atendidas, integrantes do Rotary, e lideranças municipais, entre elas o prefeito Jorge Sena, a presidente do Fundo Social, Rose Seba, o presidente do Rotary, Marcos Garcia, além do empresário Valmir Dornelas, responsável por disponibilizar o espaço no Ibis Hotel para o encontro, e profissionais da imprensa.Durante o evento, membros das entidades ressaltaram que o montante recebido chega em momento importante, contribuindo diretamente para a manutenção dos serviços prestados. Segundo eles, o apoio reforça as iniciativas voltadas às famílias assistidas e evidencia a confiança no trabalho desenvolvido.Para a presidente da Casa da Criança, Maria Carolina Madrid, o repasse simboliza reconhecimento e gratidão. Já Cristina Fonseca, presidente do Lar Beneficente Celina, observou mudanças no cenário local, mencionando a colaboração entre poder público, setor privado e organizações sociais como fator que tem impulsionado oportunidades e contribuído para a transformação social. De acordo com ela, além do auxílio, há uma busca crescente por qualificação por parte das pessoas atendidas.O presidente do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, Marcos Garcia, destacou que a iniciativa está alinhada ao propósito da entidade de servir à comunidade. “Iniciativas como essa traduzem esse propósito. Destaco a capacidade do Fundo Social, sob a liderança da Rose Seba, de articular esforços, integrar parceiros e potencializar ações solidárias que impactam diretamente a vida das pessoas”, afirmou.