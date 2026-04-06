Caso ocorreu nesta segunda-feira (13)

publicado em 14/04/2026

Foto: Divulgação

A Secretaria da Educação de Votuporanga informou que, nesta segunda-feira (13), foi registrado mais um caso de agressão de mãe de aluno contra equipe de servidoras de uma unidade escolar. Diante de ocorrência, todas as providências cabíveis foram adotadas de forma imediata.Tudo ocorreu após a responsável por dois alunos chegar à unidade para buscar as crianças por volta das 19h, bem após o horário regular de saída dos alunos, que é às 18h, e iniciar uma discussão com as profissionais que realizavam o atendimento no local, culminando em agressões. Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, com acompanhamento da equipe gestora da Secretaria da Educação, onde foi registrado Boletim de Ocorrência.As imagens do sistema de videomonitoramento da unidade serão utilizadas para subsidiar a apuração dos fatos. Mais uma vez, o sistema se mostra decisivo para garantir transparência, segurança e suporte às investigações.“Vale ressaltar que todas as informações, inclusive as imagens serão disponibilizadas para a devida apuração dos fatos. A Secretaria da Educação reforça que não admite qualquer tipo de violência e mantém seu compromisso com a integridade física e emocional dos servidores, bem como com a promoção de um ambiente escolar seguro, respeitoso e acolhedor para toda a comunidade”, comunicou a pasta.