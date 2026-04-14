Ao lado do secretário Marcello Stringari, o parlamentar falou sobre o assunto em entrevista ontem na Cidade 94,7 FM

publicado em 14/04/2026

Marcello Stringari, secretário de Esportes e Lazer, e o deputado Danilo Campetti estiveram ontem na Cidade FM. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) esteve ontem nos estúdios da rádio, onde concedeu uma extensa entrevista abordando diversos temas. Entre os assuntos discutidos, o parlamentar falou sobre a obra de duplicação da rodovia Péricles Belinni, no trecho urbano de Votuporanga, e melhorias como terceira faixa até Cardoso.Campetti esteve acompanhado do secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari. Durante a entrevista, o deputado explicou que acompanha de perto a questão da obra na rodovia Péricles Bellini, destacando que o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Votuporanga, em 2022, ao lado dele, com a presença de Eduardo Bolsonaro, ocasião em que a situação da rodovia foi apresentada. “Aí o Tarcísio assumiu o compromisso, nós vamos acabar com esse nome de rodovia da morte. E isso foi feito, foi anunciado o ano retrasado, juntamente com uma rodovia lá de Campinas que foi inaugurada agora”, acrescentou.O deputado estadual informou que a obra não teve continuidade devido a um problema envolvendo a Cetesb. De acordo com ele, “havia um problema da liberação da Cetesb, estava tudo certo pra voltar em outubro, mas precisava fazer uma adequação ao projeto executivo”. “Precisava de algumas áreas serem desapropriadas. Aparentemente lá (Cardoso) já desapropriou ou já está em processo de doação, e aí, a partir do momento que se fizer essas adequações, a obra deve retornar”, acrescentou.O deputado também relatou que mantém contato direto com Sérgio Cordeiro, presidente do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para acompanhar o andamento das tratativas. “Eu tenho dito que toda semana eu estou lá no DER pra quando apresentar essa atualização e os termos de doação sendo feitos, a obra retoma e temos a previsão de entrega em 2027. É uma obra de muito tempo. Há muito tempo se anuncia essa obra e os governos anteriores não tiraram do papel. Aí vem o governador Tarcísio e decide cumprir o compromisso assumido em 2022”, concluiu.Danilo Campetti também falou sobre as obras do Hospital Materno-Infantil. “A maior realização é a aquisição do Hospital Materno-Infantil. Agora já está em terraplanagem, já é realidade. São R$ 35 milhões em investimento. São R$ 15 milhões do Governo do Estado que eu fiz a interlocução direta com o governador Tarcísio. São mais R$ 15 milhões de contrapartida da Prefeitura e mais R$ 5 milhões da Unifev. Então, para você ter uma ideia, assim, aquelas gestantes, bebês e crianças que precisavam se deslocar até o HCM, Hospital da Criança e da Mulher, do HB de Rio Preto, agora vão ter esse atendimento aqui em Votuporanga, um atendimento humanizado, especializado”, destacou o parlamentar.O parlamentar destacou ainda o trabalho da neurocirurgia da Santa Casa. “Foi a minha primeira indicação de emenda. Logo que eu entrei como deputado, a minha primeira emenda foi para reativar o serviço de neurocirurgia da Santa Casa aqui de Votuporanga. E hoje, muito bem conduzido pelo doutor Luiz Antônio, foi um pedido à época, do Juninho Marão, do Amaro, que fizesse esse esforço para que a gente reativasse, e depois de 13 anos, o serviço de neurocirurgia foi reativado. Para você ter uma ideia, no primeiro mês, foram 37 atendimentos, ou seja, mais de um por dia, e 25 casos graves. Ou seja, são 25 vidas que foram salvas, e salvas na excepção do termo mesmo, porque é gente que vem com traumatismo craniano. Até ir para Rio Preto, poderíamos perder vidas em Votuporanga”, falou.Em relação ao Anel Viário de Fernandópolis, o deputado explicou que é um investimento de R$ 15,5 milhões. “Isso foi levado ao governador Tarciso numa agenda que eu pedi, logo no começo do meu mandato, em que eu levei três prefeitos, o de Votuporanga, o prefeito Jorge, levei o prefeito de Fernandópolis e levei o prefeito de Barretos, que era ali dentro do nosso agendamento as cidades que mereciam uma maior atenção. Votuporanga, porque é a cidade onde eu nasci, Fernandópolis, que é aqui do lado, e Barretos, que a gente também tem uma boa interlocução”. O deputado destacou que a obra de Fernandópolis será licitada neste mês.