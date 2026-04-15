Empresa é uma das principais plataformas de transporte por aplicativo no Brasil e principal concorrente da Uber no país

publicado em 15/04/2026

A empresa de tecnologia é voltada para mobilidade urbana que conecta passageiros a motoristas por meio de um aplicativo Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA 99, uma das gigantes do transporte por aplicativo no Brasil e principal concorrente da Uber, já está operando no município de Votuporanga. A empresa de tecnologia é voltada para mobilidade urbana que conecta passageiros a motoristas por meio de um aplicativo, funcionando de forma semelhante a outros serviços de transporte por demanda.Apesar do início das atividades, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança informou à reportagem que, até o momento, não houve qualquer comunicação oficial por parte da empresa formalizando o início de suas operações na cidade.De acordo com a pasta, para atuar no município, a empresa deverá cumprir integralmente os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.473/2019, que regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. Entre as exigências previstas na legislação vigente está a obrigatoriedade de manutenção de representação ou unidade física no município, garantindo suporte operacional e atendimento às normas locais.Ainda conforme a Secretaria, eventuais adequações ou atualizações na legislação sobre transporte por aplicativo estão em análise pela Administração Municipal. Em nota, a pasta destacou: “a Secretaria destaca ainda que a possível entrada de uma empresa de grande porte no setor de mobilidade urbana pode representar o reconhecimento do potencial de desenvolvimento econômico e urbano de Votuporanga, além de ampliar as alternativas de transporte à população. Contudo, qualquer atuação deverá ocorrer em estrita conformidade com a legislação municipal vigente”.Fundada no Brasil, a 99 começou como uma plataforma de táxis e, ao longo do tempo, expandiu suas operações para incluir motoristas particulares, entregas de comida e serviços financeiros digitais. A principal função da 99 é facilitar o deslocamento das pessoas nas cidades, oferecendo uma alternativa prática, acessível e muitas vezes mais econômica em relação aos meios de transporte tradicionais. Além disso, a empresa busca melhorar a mobilidade urbana ao reduzir a ociosidade de veículos e otimizar rotas por meio de tecnologia e dados.Entre seus objetivos estão aumentar a segurança de passageiros e motoristas, promover inclusão econômica ao gerar oportunidades de renda para parceiros e investir em soluções sustentáveis que ajudem a diminuir impactos ambientais. A 99 também tem se posicionado como uma plataforma multifuncional, ampliando seus serviços para atender diferentes necessidades do dia a dia dos usuários, sempre com foco em inovação e conveniência.