Aeronave caiu e pegou fogo na madrugada de sábado (18)

publicado em 20/04/2026

Foto: Muryel Boian/TV TEM

Uma aeronave caiu e pegou fogo no interior da cidade de Altair, próximo a Rio Preto, na madrugada de sábado (18). O piloto, que morreu no local devido ao acidente, era Gabriel Bispo Gonçalves e já tinha sido condenado por envolvimento no tráfico de drogas transportadas em aeronaves.O acidente ocorreu por volta das 0h45 e equipes da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionadas após relatos de um clarão e foco de incêndio em uma fazenda canavieira. Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar ao local indicado, os policiais encontraram a aeronave completamente destruída e em chamas. Nos destroços, foi localizado um corpo totalmente carbonizado.Durante investigações feitas sobre a queda, foi descoberto que o avião estava impedido de voar pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), devido ao certificado de aeronavegabilidade ter vencido no dia 9 deste mês. Sem o certificado válido, o aparelho está legalmente impedido de voar, o que torna sua operação irregular, conforme a Anac. O avião está registrado em nome da empresa Igor Leite Distribuidora Ltda., com sede em São Paulo (SP).O piloto, Gabriel, morava em Ponta Porã (MS) e foi condenado pela Justiça Federal, em novembro de 2023, por envolvimento no tráfico de drogas transportadas em aeronaves. Ele foi apontado como o dono do avião usado de forma irregular para o crime.O modelo de avião usado era um Cessna U206E, conhecido como “Station Air”. O modelo é muito versátil, sendo capaz de operar em pistas curtas e remotas, carregar até 680 quilos de carga e tem uma autonomia de até 1270 km com uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 270 km/h.Com informações do g1.