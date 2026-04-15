José Antônio Godoy Vilches, líder do grupo, fará a jornada de 330km pela quarta vez e conversou com o A Cidade sobre a aventura

publicado em 15/04/2026

Um grupo de 36 pessoas vai sair de Votuporanga para fazer o Caminho da Fé pedalando Foto: Arquivo pessoal

Da redaçãoA partir desta quarta-feira (15), um grupo de 36 pessoas vai sair de Votuporanga para fazer o Caminho da Fé pedalando. A peregrinação, que vai seguir o ramal principal do caminho, começará em Águas da Prata (SP) e terminará na segunda-feira, 20, em Aparecida para assistir à missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida.José Antônio Godoy Vilches, de 58 anos, é o líder desse grupo e o organizador da viagem. Ele conversou com o jornalsobre essa aventura e explicou os detalhes. Eles vão sair hoje para Águas da Prata via ônibus, com as bicicletas na bagagem. A pedalada começa nesta quinta-feira (16), com direito a uma pick-up servindo de carro de apoio.José contou que vai ter tudo para ajudar os ciclistas nessa jornada, desde água, frutas e isotônicos até paçoquinhas, tudo para conseguir aguentar a difícil jornada. Serão quatro dias e meio de viagem e o consumo de energia será muito grande.Após a saída, o itinerário é seguir bem a principal rota do Caminho da Fé, passando principalmente por Inconfidentes (MG), Estiva (MG), Serra da luminosa (MG) e Campos do Jordão (SP), que será a última parada antes do trecho final para Aparecida. São 330km no total para serem percorridos nesses quatro dias e meio.Godoy conta que esta é a quarta vez dele fazendo essa aventura. A primeira foi em 2016, e a última no ano passado. Essa movimentou um grupo de 25 pessoas e ele conta que a recepção foi tão boa que decidiram repetir esse ano e aumentar a quantidade de pessoas. Nesse grupo estão inclusas oito mulheres, pessoas mais velhas e adolescentes.Os motivos para embarcar nessa difícil jornada variam de pessoa a pessoa. Para o líder do grupo, é uma questão religiosa, assim como para a maioria do grupo. Mas para alguns, a ideia principal é somente a aventura e o esporte.Eles já realizaram o último treino, que é para confirmar se estão preparados para encarar o que vem pela frente. No mês passado, parte do grupo foi para monte alto percorrer a Rota das Capelas. São 90km de trilhas que passam por 13 capelas na cidade de Monte Alto (SP) e o desafio foi percorrer tudo isso em apenas um dia.Com tudo pronto, José Antônio só tem mais uma coisa a dizer: “Estou ansioso”.Um dos maiores trajetos de peregrinação nacional, o Caminho da Fé foi criado por peregrinos que queriam demonstrar sua devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Agora o caminho é percorrido anualmente por milhares de devotos.Existem diversos caminhos, mas o principal é o que tem saída em Águas da Prata, no estado de São Paulo, e passa por Andradas (MG), Ouro Fino (MG), Borda da Mata (MG), Estiva (MG), Paraisópolis (MG), Campos do Jordão (SP) e Pindamonhangaba (SP), até Aparecida (SP).