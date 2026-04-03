A maioria dos estabelecimentos comerciais de Votuporanga não funciona

publicado em 03/04/2026

A maioria dos estabelecimentos não funciona hoje por causa do feriado de Sexta-feira Santa Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoNesta hoje a maioria dos estabelecimentos comerciais de Votuporanga não funciona por conta do feriado de Sexta-Feira Santa. Supermercados funcionam em horários diferenciados, mas voltam a atender normalmente amanhã.O Proença funciona hoje das 7h às 13h. O Porecatu fica aberto das 7h às 13h. O atendimento no Santa Cruz é das 7h às 13h. O Amigão funciona das 7h às 13h. O Muffato atende das 7h às 13h. As grandes redes de supermercados da cidade atendem nos horários normais amanhã e domingo (5) – horários que costumam atender nesses dias da semana.Hoje, feriado de Sexta-feira Santa, os bancos estarão fechados, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).Durante todos os dias, ficam mantidos os serviços de urgência e emergência no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.Hoje haverá plantão 24 horas pelo telefone 0800-770-1950. O atendimento via WhatsApp, pelo número (17) 3405-9195, funcionará das 7h às 19h. O atendimento presencial na rua Pernambuco estará fechado. O Bosque Municipal segue fechado para reforma, assim como o Horto Florestal. Os Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h. O serviço de varrição de ruas não será realizado. A coleta de lixo orgânico diurna ocorrerá normalmente, enquanto a noturna será antecipada para as 15h. A coleta seletiva não será realizada.Amanhã, o plantão 24 horas segue disponível pelo 0800-770-1950. O atendimento via WhatsApp funcionará das 7h às 13h. O atendimento presencial na rua Pernambuco permanecerá fechado. O Bosque Municipal continua fechado para reforma, assim como o Horto Florestal. Os Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h. O serviço de varrição de ruas será realizado normalmente. A coleta de lixo orgânico também ocorrerá normalmente, enquanto a coleta seletiva não será realizada.No dia 5 de abril de 2025 (domingo), haverá plantão 24 horas pelo 0800-770-1950. O atendimento presencial na rua Pernambuco estará fechado. O Bosque Municipal segue fechado para reforma, assim como o Horto Florestal. Os Ecotudos Sul, Norte, Leste e Oeste funcionarão das 7h às 19h. O serviço de varrição de ruas não será realizado. Não haverá coleta.