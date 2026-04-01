Um debate surgiu na cidade após o projeto que denominaria o nome de Nicolas Souza Prado ser retirado da pauta na Câmara

publicado em 01/04/2026

Um debate surgiu na cidade após o projeto que denominaria o nome de Nicolas Souza Prado ser retirado da pauta na Câmara. Foto: Santa Casa

Da redaçãoA Santa Casa de Votuporanga divulgou na tarde desta terça-feira (31) uma nota oficial para esclarecer pontos relacionados à polêmica envolvendo o nome do novo Hospital Materno-Infantil (HMI), que será construído no município de Votuporanga. No comunicado, a instituição detalhou sua natureza jurídica e o modelo de atendimento previsto para a nova unidade. Um debate surgiu na cidade após o projeto que denominaria o nome de Nicolas Souza Prado ser retirado da pauta da sessão desta segunda-feira (30) da Câmara Municipal.Segundo a nota, a Santa Casa é uma entidade civil, filantrópica, com personalidade jurídica própria, de direito privado e sem fins lucrativos. A instituição informou ainda que o Hospital Materno-Infantil será uma ampliação de sua estrutura já existente, mantendo o mesmo caráter assistencial.A entidade destacou que o HMI atenderá pacientes por meio do Sistema Único de Saúde, além de convênios e atendimentos particulares. De acordo com o hospital, essa característica difere de interpretações recentes que apontavam a unidade como exclusiva para atendimentos privados.No mesmo documento, a Santa Casa informou que, por prestar atendimento a usuários do SUS, tanto a instituição quanto o futuro hospital recebem e continuarão recebendo recursos públicos provenientes das esferas federal, estadual e municipal, além de recursos privados. O objetivo, conforme descrito, é garantir o atendimento de toda a população de Votuporanga e região, sem distinção de classe social.A nota também abordou diretamente a questão do nome do novo hospital e os encaminhamentos adotados após reunião realizada com autoridades municipais. “Sobre o nome da unidade, conforme reunião realizada ontem com a presença da diretoria da Santa Casa, o prefeito e o vereador Serginho, foi definido que o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva se reunirão em Assembleia Extraordinária hoje para as devidas definições técnicas e institucionais. Importante esclarecer ainda que a Santa Casa de Votuporanga em momento algum foi comunicada, ou consultada acerca da existência de um Projeto de Lei que estivesse em andamento no Legislativo Municipal, para denominar o hospital ou alguma ala sua. Nosso compromisso é com a transparência e, acima de tudo, com a saúde das mães e crianças de Votuporanga e região. O HMI nasceu para cuidar de você, seja pelo SUS ou pelo convênio”.