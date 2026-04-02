Os trabalhos de terraplanagem do espaço começaram nesta semana, dando início à preparação da área onde será implantada a unidade

publicado em 02/04/2026

O Hospital Materno-Infantil será construído na rua Osvaldo Padovez, no bairro Parque Saúde, em área anexa à Santa Casa Foto: A Cidade

Da redaçãoAs obras do Hospital Materno-Infantil de Votuporanga devem começar ainda em abril, conforme apuração da reportagem do jornal. Os trabalhos de terraplanagem do espaço começaram nesta semana, dando início à preparação da área onde será implantada a unidade.O Hospital Materno-Infantil será construído na rua Osvaldo Padovez, no bairro Parque Saúde, em área anexa à Santa Casa. A terraplanagem do terreno deve ser concluída até a próxima semana e, finalizada esta etapa, a Santa Casa dará início imediato à cotação de serviços e compra de materiais, com a meta de iniciar as obras logo após a contratação dos fornecedores.Nesta semana, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estão atuando na preparação da área que abrigará um dos maiores investimentos em saúde da história do município. O trabalho inclui nivelamento do solo e adequações necessárias para receber a estrutura do hospital.Anteontem, o prefeito Jorge Seba visitou o local e acompanhou de perto o avanço dos trabalhos, acompanhado da secretária da Saúde, Ivonete Félix; do secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto; e do secretário de Obras Públicas, Fernando Jabur. Durante a visita, Seba destacou a importância do início das intervenções e afirmou: “hoje, a população começa a ver, de forma concreta, um sonho histórico sair do papel. A preparação do terreno simboliza o início de um hospital que vai cuidar de mães e crianças de toda a região com estrutura, tecnologia e humanização. Estamos falando de investimento em vida, futuro e oportunidades. Votuporanga avança com planejamento, responsabilidade e compromisso real com as pessoas”.O Hospital Materno-Infantil foi anunciado no fim do ano passado pelo governador Tarcísio de Freitas com previsão orçamentária de investimento total de cerca de R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 25 milhões divididos entre Prefeitura de Votuporanga, Unifev e a Santa Casa de Votuporanga, responsável pela futura gestão da unidade. A conquista também conta com apoio da Câmara Municipal de Votuporanga.O Hospital Materno-Infantil já se destaca pela dimensão da estrutura e pela capacidade de atendimento. Serão mais de 6,8 mil m² de construção distribuídos em quatro pavimentos, em área anexa à Santa Casa. A unidade contará com 104 leitos, sendo 30 de UTI Neonatal e Pediátrica (incluindo UCINCo e UCINCa – Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal), além de três salas cirúrgicas e três PPPs (Pré-Parto, Parto e Pós-Parto), ampliando a oferta de atendimento especializado e humanizado.A unidade será referência materno-infantil da Rede Alyne para 53 municípios do noroeste paulista. A rede, atualização da Rede Cegonha dentro do Sistema Único de Saúde, atua de forma integrada desde o pré-natal até a atenção integral à saúde da criança, com foco na redução da mortalidade materna e infantil, ampliação do acesso e garantia de cuidado mais humanizado para gestantes, mães e bebês.