O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

publicado em 02/04/2026

Após mês em baixa, comércio de Votuporanga voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos Foto: A Cidade

Da redaçãoO Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os números do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de fevereiro e Votuporanga novamente ficou com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Destaque para o comércio que após registrar queda no mês anterior, reagiu, e mais de 400 pessoas foram contratadas no setor.Os dados mostram que o saldo entre contratações e demissões fechou em 189 postos de trabalho criados. São 1.551 admissões contra 1.362 desligamentos. O setor da indústria admitiu 424 trabalhadores e demitiu 495, portanto um saldo de 71 postos de trabalho.A construção civil demitiu 33 pessoas e admitiu 39, resultando em seis vagas criadas. Por sua vez, o comércio criou 64 vagas, porque contratou 426 trabalhadores e demitiu 362.O setor de serviços também ficou no azul (193 vagas). São 653 contratações e 460 demissões. No ramo da agropecuária, nove pessoas foram contratadas, e 12, dispensadas, resultando em -3 postos de trabalho.O Caged é um sistema que coleta e divulga informações sobre o mercado de trabalho formal. Ele monitora os registros de admissões e desligamentos de trabalhadores em empregos formais, ou seja, aqueles que possuem carteira assinada (regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).O saldo de empregos criados em um determinado período é calculado subtraindo-se o número de desligamentos do número de admissões no mesmo período. O saldo positivo indica que foram criados mais empregos formais do que perdidos, sinalizando crescimento no mercado de trabalho.Os dados do Caged apontam que 255.321 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos em fevereiro. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é maior em relação a janeiro, quando o país criou 115.018 empregos.A criação de empregos caiu 42% em comparação a fevereiro do ano passado, pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia. No mesmo mês de 2025, tinham sido criados 440.432 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.Em relação aos meses de fevereiro desde 2020, esse é o terceiro resultado mais baixo da série, só perdendo para o mesmo mês de 2020 (+217,329 postos) e de 2023 (+252.480 postos). A mudança da metodologia impede a comparação com anos anteriores a 2020.Em janeiro e fevereiro, o Caged registrou queda de 37,8% no acumulado de vagas formais. Foram 370.339 nos dois primeiros meses de 2026 contra 594.953 no mesmo período de 2025.Os dados trazem ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.