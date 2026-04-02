Estão na miro o Consultório Municipal “Dr. Joaquim Belarmino Vieira”, o Centro Social e Centro de Convivência além de uma operação de tapa buracos

publicado em 02/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A prefeitura de Votuporanga recebeu indicações para que sejam realizadas reformas em pontos importantes do distrito de Simonsen. Trata-se de melhorias no Consultório Municipal “Dr. Joaquim Belarmino Vieira”, no Centro Social e Centro de Convivência além de uma operação de tapa buracos.Essas são reinvindicações da população local há algum tempo e foram oficializadas pelo vereador Sargento Moreno com indicações apresentadas na Câmara de Votuporanga.Sobre o Consultório Municipal, o vereador pede urgência nas reformas, explicando que “o prédio apresenta diversos problemas, tais como infiltrações, paredes com mofo, goteiras e comprometimento do telhado, evidenciando um estado de conservação inadequado e incompatível com a prestação de serviços de saúde.” Ele ainda completa dizendo que “a situação descrita transmite à população a sensação de abandono do espaço público, o que é ainda mais preocupante por se tratar de uma unidade essencial para o atendimento da comunidade local.”Além das reformas, o consultório pode ganhar um quiosque ao seu lado. A área é utilizada por pessoas para confraternizações e encontros, apesar de necessitar de uma proteção contra sol forte e chuvas. “A construção de um quiosque no local contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos frequentadores, incentivando a convivência comunitária, o bem-estar social e a ocupação saudável dos espaços públicos, especialmente por parte da população idosa”, afirma Moreno.Outro ponto que está necessitado de reformas é o Centro de Convivência e Centro Social, que estão, de acordo com relatos, em situação crítica de conservação, com sinais de abandono e problemas estruturais. O edil pede “a realização de uma reforma geral, visando a recuperação da estrutura física do local, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento das atividades e promovendo um ambiente digno, seguro e acolhedor à população.”Por último, foi requisitado um mutirão para tapar buracos nas ruas de todo o distrito. De acordo com o documento do vereador, “diversas ruas do Distrito apresentam buracos, irregularidades no pavimento e desgaste acentuado da malha asfáltica.”