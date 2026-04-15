Rede de cinemas tem mais de 30 unidades pelo país, inclusive em Fernandópolis

publicado em 15/04/2026

Rede com mais de 30 cinemas pelo Brasil tem salas em Fernandópolis; inauguração do shopping é prevista para 2027 Foto: A Cidade

Da redaçãoO Shopping Votuporanga confirmou em suas redes sociais que a rede de cinemas Grupo Cine vai ter salas no shopping. Além do cinema, também foi confirmada a previsão de inauguração para agosto de 2027.De acordo com a nota postada nas redes sociais do futuro centro de compras, “o Grupo Cine confirmou sua chegada ao Votuporanga Shopping, trazendo uma nova opção de lazer para a cidade e toda a região. A rede já está presente em diversas cidades do interior e é conhecida por oferecer salas modernas e experiências completas para o público. A novidade reforça o propósito do shopping: ser mais do que um espaço de compras — um lugar para viver bons momentos. Seja para assistir a um filme, encontrar amigos ou curtir um passeio em família.”A rede Grupo Cine é uma das maiores do Brasil. Com 32 cinemas espalhados por todo o país, a pretensão é instalar o 33º em Votuporanga. O cinema mais próximo do grupo é em Fernandópolis.A direção do Votuporanga Shopping confirmou que a inauguração do empreendimento será em agosto de 2027, mês em que o município celebra 90 anos. Segundo a direção, o projeto entrou em uma nova fase de obras após um período de planejamento e reestruturação, avançando agora para uma etapa considerada decisiva da construção, o que marca mais um passo rumo à abertura oficial.Com 60 mil metros quadrados de terreno, 32,4 mil metros quadrados de área construída e 22,3 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), o Votuporanga Shopping foi planejado para atender não apenas a cidade, mas também toda a região. De acordo com a direção, o empreendimento abrange uma área de influência composta por 11 municípios, reunindo aproximadamente 280 mil pessoas.Em nota destacou: “O projeto nasce com o propósito de se tornar um novo ponto de encontro para os votuporanguenses e para quem vive nas cidades do entorno. Grandes marcas já confirmaram presença no empreendimento, reforçando a confiança no potencial da cidade e da região. Com inauguração prevista para agosto de 2027, a obra avança, e o futuro do Votuporanga Shopping começa a ganhar forma”.