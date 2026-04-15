Elas estão no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu

publicado em 15/04/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 116 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 12 vagas de trabalho: auxiliar de cozinha; auxiliar de limpeza; cozinheira escolar; nutricionista; ajudante de motorista; eletricista (com CNH A/D); pintor industrial; soldador; torneiro mecânico; auxiliar de oficina; mecânico alinhador; faturista.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 18 oportunidades disponíveis: auxiliar administrativo; ajudante de motorista; atendimento; auxiliar de escritório; auxiliar de estoque; auxiliar de limpeza; auxiliar de loja; auxiliar de mecânico, auxiliar de TI; consultor(a) comercial externo; consultor(a) de vendas; e-commerce; marketing; repositor; separador de mercadorias – experiência em estoque e almoxarifado; serviços gerais; telefonista; vendedor(a) para diversos segmentos.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 86 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.