Mostra inspirada na trajetória da empreendedora Claudia da Cruz também fortalece divulgação do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

publicado em 12/05/2026

Foto: Sebrae

O Sebrae-SP realizou na manhã desta segunda-feira (11), em Votuporanga, o lançamento da exposição “Metamorfose”, iniciativa que une fotografia, poesia e empreendedorismo em uma narrativa sobre superação e transformação. O evento contou com café especial para convidados, parceiros, imprensa e empreendedores da região.A mostra apresenta um ensaio fotográfico baseado na trajetória da empreendedora Claudia da Cruz durante o enfrentamento ao câncer de mama. As imagens, produzidas pelo fotógrafo Rafael Faceto, utilizam as fases da metamorfose da borboleta como representação simbólica das etapas vividas por Claudia ao longo do tratamento.O projeto também reúne textos poéticos assinados pelo psicólogo Willian Bernardes, que traduzem, com sensibilidade, os desafios emocionais e as transformações presentes na jornada da empreendedora.A iniciativa passa a integrar as ações de valorização do empreendedorismo feminino promovidas pelo Sebrae-SP e deve circular por outros municípios da região, como Américo de Campos, Fernandópolis e Jales. A proposta é ampliar o alcance da mensagem de resiliência e, ao mesmo tempo, fortalecer a divulgação do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reconhece histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras.Com forte ligação ao Sebrae-SP, Claudia atuou como facilitadora da instituição entre 2000 e 2010. Hoje, é microempreendedora individual (MEI) e trabalha nas áreas de treinamentos corporativos, óleos essenciais e água alcalina.“A exposição ‘Metamorfose’ representa muito mais do que uma experiência pessoal. Ela se transforma em uma ferramenta de inspiração para outras mulheres empreendedoras da nossa região, reforçando histórias de coragem, reinvenção e protagonismo feminino, valores que também estão presentes no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios”, destacou o analista do Sebrae-SP.A exposição permanece aberta para visitação gratuita no Sebrae-SP de Votuporanga até o dia 15 de maio, na avenida Wilson de Souza Foz, 5137, bairro San Remo.Empreendedoras de todo o país já podem se inscrever no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2026. As inscrições já se iniciaram e seguem até 19 de junho, pelo site oficial do concurso. A iniciativa reconhece histórias de mulheres que transformam ideias em resultados com inovação e fazem a diferença em sua região, gerando impacto social e econômico.Podem participar mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), produtoras rurais, artesãs e microempreendedoras individuais (MEI). Além disso, é preciso que o negócio tenha se formalizado antes de 1º de janeiro de 2025.A premiação tem cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI); Pequenos Negócios; Produtora Rural e Artesanato; Ciência e Tecnologia, além de Negócios Internacionais.Cada candidata deve escolher apenas uma categoria de acordo com o perfil do empreendimento que lidera. As informações completas, bem como regulamento e inscrição estão disponíveis no site oficial do PSMN. A página na internet também divulga comunicados, resultados das etapas e eventuais atualizações do cronograma.