Evento foi realizado de quinta-feira (7) até anteontem, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, e reuniu grandes nomes da música

publicado em 12/05/2026

Um grande público foi registrado nos quatro dias da segunda edição do Votu International Rodeo. Foto: Cauã Caldeira

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA segunda edição do Votu International Rodeo registrou recorde de público durante os dias de festa realizados de quinta-feira (7) até domingo (10), no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga. O evento reuniu atrações musicais nacionais, competições de rodeio e grande movimentação de público ao longo dos quatro dias de programação.O evento foi organizado pelo Grupo Tércio Miranda, liderado pelo casal Tércio Miranda e Rosana Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Câmara Municipal de Votuporanga. Afoi a rádio oficial da festa e realizou a cobertura completa dos quatro dias.Os maiores públicos foram registrados na quinta-feira (7), quando o cantor Luan Santana se apresentou, e no sábado (9), noite em que os shows ficaram por conta da dupla Rionegro & Solimões e do DJ Alok. A sexta-feira (8), marcada pela apresentação da dupla Matheus e Kauan, e o domingo (10), encerrado com show do cantor Leonardo, também registraram bons públicos.No rodeio, disputado em competições por equipe e individual, o grande campeão individual foi Leandro Henrique, da Ekip Rozeta. Entre as equipes, a campeã foi a CRP, que terminou a competição com 178 pontos.A premiação total do rodeio foi de cerca de R$ 600 mil, incluindo nove veículos zero quilômetro (seis carros e três motos). Cinco automóveis foram destinados aos integrantes da equipe campeã e um ao campeão individual.A última noite do evento foi marcada por uma tragédia. O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, integrante da equipe ACR, foi pisoteado no peito por um touro durante a competição e morreu.Em publicação conjunta nas redes sociais, Tércio e Rosana Miranda fizeram uma avaliação do evento. “Encerramos mais uma edição do Votu com o coração dividido entre a gratidão e a tristeza. Queremos agradecer profundamente a cada pessoa que esteve presente, às famílias, parceiros, competidores, equipes e profissionais que fizeram parte dessa edição histórica. Vivemos dias intensos, marcados por um recorde de público e por momentos que ficarão para sempre na memória do nosso evento. Mas também encerramos este ciclo profundamente abalados pela perda do peão que sofreu o acidente durante a competição. Desde o primeiro momento, toda a assistência e socorro foram prestados imediatamente, mas infelizmente recebemos a notícia de seu falecimento. Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, amigos e todos que conviviam com ele. Que Deus conforte o coração de todos. Em nome da família Tércio Miranda, obrigada por todo carinho, respeito e apoio durante esses dias.”