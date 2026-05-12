Levantamento da Secretaria de Direitos Humanos evidencia avanços das políticas públicas humanizadas e da atuação integrada da rede de acolhimento

publicado em 12/05/2026

Levantamento da Secretaria de Direitos Humanos evidencia avanços Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga concluiu o Censo 2026 da População em Situação de Rua, realizado entre os dias 13 de março e 11 de maio. O levantamento identificou e cadastrou 39 pessoas em situação de rua no município, número que representa uma redução de 48% em comparação ao Censo 2025, quando foram registradas 75 pessoas.O resultado evidencia os avanços alcançados por meio de uma atuação permanente, integrada e humanizada, construída pela atual gestão municipal em conjunto com toda a rede de proteção social, saúde e sociedade civil organizada.Mais do que uma redução numérica, os dados refletem histórias de acolhimento, reconstrução de vínculos, acesso a direitos e novas oportunidades de vida. O trabalho semanal desenvolvido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, aliado à implantação do Consultório na Rua, à aquisição de vagas em comunidades terapêuticas e à articulação contínua com a Secretaria de Assistência Social, por meio do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e demais serviços da rede assistencial, vem fortalecendo uma política pública pautada no cuidado, na escuta e na dignidade humana.Outro importante destaque é a implantação do grupo “Vidas Visíveis”, iniciativa criada pela atual gestão e voltada ao acompanhamento psicossocial e fortalecimento emocional das pessoas em situação de rua. O projeto conta com o apoio da CAEF e do curso de Psicologia da UNIFEV, promovendo encontros, escuta qualificada e construção de vínculos por meio de um trabalho humanizado e transformador.A Secretaria também contou com o apoio emergencial fundamental de comunidades terapêuticas particulares, que disponibilizaram vagas sociais para acolhimento provisório de pessoas em situação de vulnerabilidade até a efetivação das internações pelo SUS. A parceria foi essencial para garantir proteção imediata, cuidado e continuidade no atendimento daqueles que necessitavam de suporte urgente.O trabalho integrado também contou com o apoio indispensável do Fundo Social de Solidariedade, que promoveu ações voltadas à dignidade humana, auxiliando no atendimento às necessidades básicas das pessoas acolhidas e fortalecendo a rede de proteção social do município.A mobilização conjunta ainda reúne importantes parceiros da sociedade civil, que exercem papel essencial no acolhimento e fortalecimento da rede de cuidado. Entre eles estão a Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras, Casa Abrigo e a Igreja Assembleia de Deus, por meio do projeto “Pão da Vida”.Para o secretário da Pasta, Nilton Santiago, os resultados demonstram que políticas públicas construídas com responsabilidade, sensibilidade e união são capazes de transformar realidades.“Quando o poder público, a rede de atendimento e a sociedade civil caminham juntos, vidas são transformadas. A redução identificada no censo representa mais do que números: representa pessoas sendo acolhidas, acompanhadas e tendo a oportunidade de reconstruir suas histórias com dignidade. Nosso compromisso é continuar fortalecendo políticas humanizadas, olhando para cada cidadão com respeito, empatia e responsabilidade social”, destacou o secretário.A Secretaria Municipal de Direitos Humanos acredita que o enfrentamento à situação de rua exige atuação contínua, intersetorial e comprometida com a inclusão social. O resultado do Censo 2026 reforça que o cuidado coletivo, o acolhimento humanizado e a construção de oportunidades são caminhos concretos para devolver dignidade, esperança e visibilidade às pessoas que mais precisam.