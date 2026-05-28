Visita oficial terá ações nas áreas de habitação e saúde com entrega de unidades do Conjunto Habitacional “Thui Seba” e o mais novo investimento hospitalar para a região

publicado em 28/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará em Votuporanga nesta sexta-feira (29/5) para cumprir agenda oficial voltada às áreas de habitação e saúde. A programação inclui a entrega das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional “Thui Seba” e o lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil, em área anexa à Santa Casa de Votuporanga.A agenda terá início às 10h, no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região sul da cidade, com a entrega das unidades habitacionais da CDHU. O empreendimento contempla 185 casas e integra o projeto de desfavelamento da região sul de Votuporanga, beneficiando famílias dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.O conjunto foi construído em uma área de aproximadamente 77 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Votuporanga, e conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, pavimentação e urbanismo.Já às 14h30, o governador participa do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil, que está sendo construído em área anexa à Santa Casa, localizado na Rua Osvaldo Padovez, no bairro Parque Saúde. O novo hospital terá cerca de 8 mil metros quadrados de construção, distribuídos em quatro pavimentos, e capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura inédita na região voltada ao atendimento intensivo infantil.As obras da nova unidade hospitalar já foram iniciadas e atualmente seguem nas etapas de fundação e contenção. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa, e previsão de conclusão em cerca de dois anos.O prefeito Jorge Seba destacou a importância histórica dos investimentos para o município e para a transformação social de centenas de famílias. “Votuporanga vive um momento extremamente importante da sua história. Estamos acompanhando a realização de sonhos que muitas famílias aguardaram por décadas. O projeto de desfavelamento representa dignidade, segurança e a oportunidade de um novo começo para essas pessoas. Ao mesmo tempo, avançamos na área da saúde com um investimento grandioso que fortalecerá o atendimento regional e deixará um legado para as futuras gerações. Receber o Governador Tarcísio em nossa cidade para anunciar e acompanhar conquistas tão importantes é motivo de alegria e reconhecimento ao trabalho construído em parceria pelo desenvolvimento de Votuporanga”, conclui.Também acompanharão a agenda autoridades estaduais e municipais, entre elas o deputado estadual Carlão Pignatari; o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva; e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco.