Durante a agenda no município, ele visitou o Grupo Cidade de Comunicação, onde conversou com a equipe de jornalismo

publicado em 28/05/2026

Edinho Araújo visitou o Grupo Cidade de Comunicação na tarde de ontem Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO pré-candidato a deputado federal e ex-prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo (PRD), visitou Votuporanga na tarde desta quarta-feira (27), onde cumpriu uma série de compromissos com lideranças políticas, empresariais e representantes da comunidade. Durante a agenda no município, ele visitou o Grupo Cidade de Comunicação, onde conversou com a equipe de jornalismo e falou sobre o atual cenário político regional e a importância da representatividade do interior paulista nas esferas estadual e federal.Edinho chegou a Votuporanga acompanhado de assessores e amigos e participou de diversos encontros com lideranças locais. Entre os compromissos, esteve reunido com o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que faz dobradinha política com Edinho e é pré-candidato a deputado estadual. O ex-prefeito rio-pretense também se encontrou com o prefeito Jorge Seba, além de outras lideranças políticas e representantes de diferentes segmentos da cidade.Durante a visita, Edinho destacou a importância da região contar com representantes no cenário político estadual e nacional. Segundo ele, apesar da longa trajetória política, o aprendizado continua fazendo parte de sua caminhada pública. “A região precisa ter representante, e nós continuamos na luta. Votuporanga vai bem, mas é muito importante que ela tenha representação, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional para que possa falar por ela, portanto ela precisa ter voz em São Paulo e em Brasília”, afirmou.O ex-prefeito também ressaltou o carinho que possui por Votuporanga e pelas amizades construídas ao longo de sua trajetória política. Entre os reencontros durante a passagem pela cidade, Edinho citou o diretor do Grupo Cidade de Comunicação, João Carlos Ferreira, além do ex-prefeito Juninho Marão, entre outros amigos e lideranças locais. “Estar aqui é sempre uma alegria”, declarou.Ainda durante a agenda, Edinho destacou que a região Noroeste Paulista possui grande potencial econômico, social e produtivo, destacando que considera fundamental que os municípios da região tenham representantes tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo quanto na Câmara dos Deputados, em Brasília.