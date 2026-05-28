Segundo a Prova Nacional Docente (PND, educação física ficou com a nota 5 e o curso de pedagogia conquistou a nota 4

publicado em 28/05/2026

Unifev foi destaque regional; cursos de Pedagogia e Educação Física se destacaram Foto: Unifev

Da redaçãoDois cursos da Unifev tiraram notas altas na Prova Nacional Docente (PND). Realizada pelo Ministério da Educação em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ela foi aplicada em 2025 e tem como objetivo auxiliar os entes da federação na escolha de profissionais de ensino qualificados, contribuindo para a melhora da qualidade da docência nacional.Em Votuporanga, os dois cursos que conseguiram notas altas foram Educação Física com nota 5 (máxima) e Pedagogia com nota 4. Ambos os cursos são os únicos de licenciatura da universidade, deixando claro a qualidade do ensino na instituição.Para o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o resultado é fruto de um trabalho consistente desenvolvido por docentes, coordenações e alunos, além de um projeto pedagógico alinhado às diretrizes nacionais e às demandas contemporâneas da educação. “Esses resultados demonstram a excelência da Unifev na formação de educadores, contribuindo de forma efetiva para a qualificação do ensino básico e para a transformação da realidade educacional”, concluiu.No âmbito nacional, 65% de todos os estudantes que concluíram cursos de licenciatura estavam aptos a lecionar. Quando divididos entre cursos presenciais e Ensino a Distância (EaD), os resultados mostram uma disparidade muito grande. Enquanto os cursos presenciais alcançaram a marca de 73,9% de aprovação, esse número cai para 46,9% no EaD.Já considerando as categorias administrativas, os resultados são ainda mais diversos. As universidades públicas federais têm a maior porcentagem de alunos qualificados, com 75,9%, seguido das públicas estaduais com 73,3%, comunitárias com 70,8% e privadas com apenas 46,5%.Os três estados com maior porcentagem de qualificações estão todos na região Nordeste do país. Rio Grande do Norte ficou em primeiro com 78,6%, Ceará em segundo com 78,2% e Alagoas em terceiro com 77%. São Paulo teve apenas 67,5% de aprovados, colocando o estado em 17ª no ranking nacional e abaixo da média nacional de 69,9%.