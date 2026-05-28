O evento acontecerá às 14h30, no canteiro de obras do HMI

publicado em 28/05/2026

Foto: Paulo Gueretta/Governo do Estado de São Paulo

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga realizará nesta sexta-feira (29), às 14h30, o lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil. A cerimônia acontecerá na rua Osvaldo Padovez, nº 3.063, no bairro Parque Saúde, em área anexa à Santa Casa de Votuporanga.O evento contará com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, que participarão do ato que marca o início das obras da nova unidade hospitalar.A Santa Casa destaca que o novo hospital representa “um passo gigante para fortalecer o atendimento de saúde especializado na nossa cidade e região”.As obras de construção do Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga já começaram e a previsão é de que a nova unidade de saúde esteja concluída em cerca de dois anos. O empreendimento está orçado em aproximadamente R$ 35 milhões e integra o projeto de ampliação da estrutura hospitalar voltada ao atendimento materno e infantil no município.Em contato com a reportagem do jornal, a Santa Casa informou que os trabalhos tiveram início após a emissão da ordem de serviço e que as equipes já atuam nas etapas iniciais da construção. “A Santa Casa de Votuporanga comunica que, após a emissão da ordem de serviço, as obras do Hospital Materno-Infantil foram iniciadas no dia 22 de abril. No momento, as equipes de engenharia focam nos serviços de fundação e contenção, etapas cruciais para a estrutura da unidade”, comunicou a unidade de saúde.A construção do Hospital Materno-Infantil faz parte dos investimentos da Santa Casa para ampliar a capacidade de atendimento na área da saúde, com estrutura voltada especialmente para gestantes, mães e crianças. A expectativa é de que a nova unidade contribua para fortalecer os serviços hospitalares oferecidos à população de Votuporanga e região.O hospital contará com uma estrutura de 8 mil metros quadrados, distribuída em quatro pavimentos e 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica inédita na região, com dez leitos destinados ao atendimento intensivo infantil, com o objetivo de evitar transferências de crianças em estado grave para outros municípios.