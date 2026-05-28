Entre as atividades previstas está um encontro com lideranças políticas do município

publicado em 28/05/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO ex-deputado federal João Paulo Cunha, do Partido dos Trabalhadores (PT), pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, estará em Votuporanga nesta quinta-feira (28), onde cumpre uma agenda de compromissos políticos e institucionais. Entre as atividades previstas está um encontro com lideranças políticas do município.João Paulo Cunha tem 67 anos e nasceu em Caraguatatuba, no litoral paulista. A carreira profissional e a atuação política, no entanto, começaram em Osasco, cidade onde vive desde os 6 anos de idade. Metalúrgico, iniciou a militância nos movimentos sindicais e populares na década de 1980, período em que também participou das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), atuando na articulação dos operários por melhores salários e melhores condições de trabalho.Ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, em 1980, e desde então passou a integrar o grupo de principais lideranças da legenda. Com mais de 30 anos contínuos de atuação parlamentar, João Paulo Cunha venceu sua primeira eleição em 1982, quando foi eleito vereador em Osasco.Em 1990, foi eleito deputado estadual e, no início do mandato, escolhido líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Posteriormente, exerceu cinco mandatos consecutivos como deputado federal, tendo sido eleito em 1994 e reeleito em 1998, 2002, 2006 e 2010.Como líder da bancada do PT em 2002, participou da coordenação da primeira campanha vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. No ano seguinte, em 2003, assumiu a Presidência da Câmara dos Deputados.Em 2015, João Paulo Cunha concluiu a graduação em Direito e atualmente exerce a advocacia em São Paulo e nos Tribunais Superiores, em Brasília.