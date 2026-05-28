Classificação foi feita de acordo com o Atlas da Violência, iniciativa do Ipea e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

publicado em 28/05/2026

Votuporanga registrou apenas cinco homicídios em 2025, terceiro menor número do país Foto: Valmir Antônio Tiossi

Cidade UF Região População Taxa De Homicídio Jaraguá do Sul Santa Catarina Sul 195.753 5 Brusque Santa Catarina Sul 151.949 4,8 Santa Bárbara D'oeste São Paulo Sudeste 189.338 4,7 Lavras Minas Gerais Sudeste 109.884 4,1 Bragança Paulista São Paulo Sudeste 184.634 4 Itatiba São Paulo Sudeste 126.403 3,8 Birigui São Paulo Sudeste 122.988 3,6 Ituiutaba Minas Gerais Sudeste 106.397 3,2 Atibaia São Paulo Sudeste 166.043 2,6 Votuporanga São Paulo Sudeste 100.159 2

Da redaçãoVotuporanga ficou classificada como a 10º cidade, que tenha mais de 100 mil habitantes, com a menor taxa de homicídios do Brasil. A informação foi divulgada na edição de 2026 do Atlas da Violência, uma iniciativa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.Esse, coincidentemente, é o primeiro ano em que a cidade participa do ranking, considerando que Votuporanga ultrapassou a barreira dos 100 mil habitantes apenas em 2025. De acordo com o IBGE, a estimativa é que a cidade tenha 100.568 moradores.Durante o ano passado, a cidade registrou apenas cinco homicídios, o que deixou a taxa de homicídios por 100 mil habitantes em 5.0. No país, apenas três cidades tiveram um número bruto menor, sendo elas Jaraguá do Sul – SC, Brusque – SC e Lavras – MG. Outras três empataram com cinco, mas ficaram à frente de Votuporanga devido à maior população.Da Região de São José do Rio Preto, apenas outras duas cidades se qualificam para participar do ranking. A maior da região, Rio Preto teve 72 homicídios e uma taxa de 14,4 por 100 mil habitantes. Já Catanduva teve 12 com uma taxa de 10,1. Apesar de parecerem altas, ambas as cidades ainda estão abaixo da média nacional de 24,1.O estado de São Paulo é o terceiro com a menor taxa de homicídios do Brasil, atrás apenas do Distrito Federal e de Santa Catarina. Apesar disso, os dados do Atlas da Violência indicam que entre 2019 e 2024 houve um aumento de 4,9%. Esse número cresce ainda mais na comparação entre 2023 e 2024, quando houve um crescimento de 10,3%.Esse aumento vai na contramão das estatísticas nacionais, que apontam uma diminuição de 0,4% entre 2023 e 2024 e 8,2% entre 2019 e 2024. A única métrica na qual o estado está na mesma direção que o país é na comparação entre 2014 e 2024. Porém, mesmo nesse ponto, a queda nacional foi maior que a estadual: 26,9% contra 23,4%.