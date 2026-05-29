O governador Tarcísio de Freitas falou sobre a questão durante entrevista na Cidade FM

publicado em 30/05/2026

Moradores do Pacaembu reivindicam escola estadual (Foto: Pacaembu)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve ontem em Votuporanga, onde entregou 185 casas populares e participou do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga, obra estimada em aproximadamente R$ 50 milhões. A agenda oficial reuniu autoridades municipais, estaduais e lideranças regionais em compromissos realizados ao longo do dia.O primeiro compromisso do governador foi uma entrevista concedida à rádio, onde destacou a importância da visita e das ações desenvolvidas no município. “É uma honra estar aqui em um dia de agendas relevantes, um dia que entregamos habitação, e não é qualquer habitação que proporciona um desfavelamento, são pessoas que moravam em habitações precárias, e que vão sair e ir para suas casas. Isso representa segurança e dignidade”, afirmou Tarcísio.O governador falou da possível construção de uma escola estadual no Pacaembu, uma reivindicação constante no bairro. “A educação de Votuporanga está bem assistida, nós temos dez escolas, nós temos quase seis mil alunos matriculados na rede pública aqui, e essa questão é muito dinâmica. Nós estamos sempre avaliando a dinâmica populacional, como estamos ocupando o território para vermos a necessidade de abrir escolas. O que nós sempre ponderamos é onde temos concentração de pessoas, demanda por vaga e onde eu não consigo suprir essa vaga com transporte. E aí, com certeza, isso está sendo estudado, e a partir do momento que chegamos à conclusão de que aqui eu preciso colocar uma escola, a gente vai colocar. E obviamente a questão do Pacaembu está nesse pé. Estamos estudando se a gente precisa da estrutura da escola para atender, avaliando demanda e avaliando também se dentro dos equipamentos que temos, há vagas e transporte; se não houver, a decisão será pela construção e de forma rápida”, falou.